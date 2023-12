Ana Rosa sigue al frente de su TardeAR cada tarde en Telecinco y de su lucha por la audiencia con Y ahora Sonsoles. El programa de Antena 3 se mantiene líder en su franja horaria y Ana Rosa le pisa los talones aunque, en ocasiones, el espacio deTelecinco se pone por delante.

Ana Roa ppareceque por fin se encuentra a gusto en esta franja horaria tras confesar que ella no quería dejar las mañanas pero, como explicó en el programa de Ana Rosa, "me lo ha pedido la cadena... Dieciocho años de apoyo, éxito y tranquilidad. Mi cadena me pide algo y lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado".

El secreto de su camerino

Gracias a las redes de 'TardeAR' hemos podido entrar en un lugar al que muy pocos tienen acceso: el camerino de Ana Rosa Quintana en Mediaset. Su estilista, Mamen Marqueño muestra qué guarda allí: "Esto es top secret".

Y es que nada más entrar veíamos una enorme estantería con multitud de zapatos de todo tipo. Más altos, más bajos, de todos los colores, más divertidos o serios, con estampados, lisos o hasta plumas. "Esto se ha ido haciendo poco a poco", explicaba Mamen, que añadía que es algo que ha ido creciendo a lo largo de los 19 años que llevan trabajando juntas. Además, nos contaba que suelen gustarle los altos: "Un buen tacón te da una presencia".

También nos mostraba las dos opciones para su estilismo el día antes de sus vacaciones de navidad. Ambos dos looks con brillo, pero uno en dorado y otro en rosa .

La confesión de Ana Rosa

Ana Rosa ha hablado en directo en 'TardeAR' con Eduardo y Jesús, dos chicos que se han llevado muchas críticas porque son pareja y aparentas llevarse mucho años, pero esto no es así y es que por el pelo blanco de uno de ellos parece que existe esta diferencia de edad, pero tienen la misma.

"Es verdad que lo del pelo blanco afecta, es verdad que la gente me decía en los primeros momentos que aparecí con él era: 'tú estás con él por algo', comentaba ante esto Vicky Martín Berrocal. Cristina Cifuentes ha querido decirle algo a Javier Sardá: !A ti te queda muy sexy, no te lo cambies". "Porque lo lleva muy limpio, arreglado, es que hay que cuidarlo", apuntaba Cristina Tárrega.

Y aquí llegaba la confesión de Ana Rosa Quintana: "Los pelos blancos a mí me encantan, bueno, a mí en realidad lo que me gustan son los calvos, es verdad, en general"