Gran Hermano VIP está llegando a su final. A la octava edición del programa de los famosos le quedan las horas contadas antes de saber quién se convierte en el ganador. La audiencia decidió que los candidatos que permanecen en Guadalix de la Sierra fueran: Albert Infante, Noemí y Luitingo. Laura Bozzo se quedó a las puertas de alcanzar la gloria, una decisión muy polémica para una parte de los seguidores del reality.

La que no se tomó nada bien el resultado de las votaciones fue sin duda alguna Anabel Pantoja. Fiel seguidora del programa, la sobrina de La Pantoja vivió desde la comodidad de su sofá el resultado de cara a la final. El secreto fue desvelándose poco a poco y la ilusión de la colaboradora iba desmoronándose.

Anabel era una fiel defensora de la participación de Laura Bozzo que vio cómo su finalista se quedaba sin un puesto y volvía a casa con la miel en los labios. Tanto es así que decidió desahogarse con sus seguidores a través de Instagram con mucha tristeza: "Es increíble, es increíble. Da igual el carácter, que hables de una manera o de otra... Esta tía se ha echado casi el 95% del concurso y no digo que esta tía no se merezca estar ahí, pero es que Laura tiene que estar como finalista, punto y final. Me parece muy feo que no esté".

Polémica con Bozzo

Recordemos que hace unas semanas Laura Bozzo compraba su puesto en la final con el juego de las pujas, puesto que elevó su presupuesto a los 20 000 euros. No obstante, el empate con Pilar Llori obligó a apostar de nuevo y la concursante decidió poner en juego casi la totalidad del bote: 50 000 euros de los 53 100 que le quedaban al bote.

Las cosas cambiaron unas horas después, cuando las cámaras del programa revelaron que Bozzo había hecho trampas y modificó su número cuando vio la cuantiosa cantidad que Llori había escrito. Telecinco invalidó en seguida las nominaciones y el proceso tuvo que repetirse.

El regreso de los finalistas

La principal indignación de Anabel vino a raíz de los concursantes que habían alcanzado la final; no porque tuviera algo en contra de ellos, sino por cómo habían llegado a la final. En primer lugar, Albert Infante fue el pimer repescado del reality para ocupar una de las dos plazas que habían dejado Caniggia y Gustavo.

Luego le seguiría Luitingo, que también había sido expulsado y que se había quedado a las puertas de entrar en la repesca. Finalmente, su regreso se confirmó después de que Jessica Bueno se gastara 5 000 euros del premio en traerle de vuelta a Guadalix de la Sierra.

A las repescas les siguió el fichaje de nuevos rostros para volver a darle vida a un programa que se había convertido en un coladero con los abandonos y las expulsiones reglamentarias. Naomí fue seleccionada por el público para avivar el formato y se ganó un pasillo directo que le condujo hasta la final.