Joaquín Padilla es mucho más que el cantante de la banda de La ruleta de la suerte. El músico ama su trabajo en el programa como ya ha confesado en más de una entrevista pese a las dificultades del mismo. Y es que la banda apenas tiene tiempo para ensayar.

En una ocasión, Laura , concursante del programa, se dirigía directamente al cantante de La Ruleta de la Suerte y representante de la banda para saber cuál era la verdad. "Le tienes a Laura loca por qué vino de suplente una vez y le contaste que vosotros las canciones la sacabais un día antes y ella pensaba que teníais toda la semana para sacar los temas y no es un día antes", comentó Jorge Fernández.

Laura alabó la labor de los miembros del grupo que ameniza el programa desde su balcón particular en el plató: "Jolines, qué capacidad tiene que tener para aprenderse todas las canciones del día antes". Joaquín lo agradeció: "Qué palabras más sabias de Laura".

Todos los que conocen a Padilla coinciden en lo buena persona, agradable y talentoso que es.

Chus Herranz, talento y media naranja

Joaquín tiene como pareja sentimental y profesional a Chus Herranz, con la que está casado y con la que comparte escenario en Entrelazados, el proyecto musical que tiene juntos. Chus ha cambiado y mejorado la vida de Joaquín y el amor y respeto que sienten el uno por el otro se nota en cualquier entrevista o intervención que tienen juntos. Hace unos meses el dúo presentó el disco La Vida es Hoy'. Dentro de él, se encuentra una de las canciones más sentimentales del panorama actual, 'Mamina'.

Esta trata, principalmente, sobre el amor de todas las madres y padres del mundo a sus hijos, incluidos los que no son de ellos por diferentes razones, como si son hijos de sus parejas de relaciones anteriores, como si han decidido adoptar o han optado por la gestación subrogada.

Se trata de una situación personal que nos han explicado desde el corazón. El disco salió a la luz el 7 de mayo de este mismo año, es decir, el Día de la Madre. Esto se debe a que 'Mamina' va dirigido principalmente a todas las madres del mundo, según ellos. "Yo me siento mamá de Andrea. Aun no teniendo un lazo de sangre, sí que tenemos ese vínculo precioso", ha afirmado Chus Herranz sobre su experiencia.

9 años de amor

Joaquín Padilla ha querido sorprender a sus seguidores y a Chus con un cariños mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Intagram. "Que porqué me casé contigo…? Por todo lo que no se ve en esta foto ❤️. Hoy, que se cumplen nueve años, sigo enamorado de tu fuerza, de tu valentía, de tu generosidad, de tu entrega incondicional, tu lealtad, tu pasión, de tu niña interior, de tu entusiasmo, de tu forma de vivir, de amar y de soñar. De que me elijas cada dia. Eres el amor de mi vida".

Unas cariñosas palabras a las que han reaccionado sus compañeros de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández y Laura Moure. "FELICIDADES A LOS DOS !!!!!", "Enhorabuena pareja!!!! ", han contestado.