Los seguidores de Diego Matamoros están preocupados por su estado de salud tras el preocupante mensaje que dejó en una conocida red social. Pero no fue en su perfil, sino que el hijo de Kiko Matamoros estaba teniendo una conversación pública con uno de sus mejores amigos, Rodri Fuentes, y fue ahí donde soltó la bomba.

Y es que Rodri Fuentes contaba a sus seguidores que acaba de comprar lotería para el sorteo del Gordo de Navidad, aunque consideraba que este año "ya me ha tocado, porque todos a los que quiero tienen salud". Al momento tuvo una contestación de Diego Matamoros, asegurando que "o soy de los que no quieres, o no me ha llegado tu salud insurance".

Rodri trató de restarle hierro a la enfermedad de Diego asegurando que "sé que estarás bien".

Familia de clase media

Kiko Matamoros, hijo de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes fallecieron en 2011 y 2001 respectivamente, emergió en el seno de una familia de clase media.

Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento los dio como modelo, cruzando su camino con el de Marián Flores, su primera esposa y hermana de la célebre modelo española Mar Flores. Marián, reconocida azafata del programa "Un, dos, tres... responda otra vez," alcanzó la fama y protagonizó varias portadas de revistas antes de retirarse del ámbito mediático, eligiendo una vida más tranquila antes de su matrimonio con Matamoros.

Durante su unión con Marián, Kiko incursionó en la representación artística en la empresa de su entonces cuñado, el esposo de Mar Flores. Tras un divorcio poco amistoso, rompió todo vínculo con Marián y su familia.

En 1999, Kiko Matamoros hizo su debut público como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas," donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su ascenso a la fama continuó con participaciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005.

Después, Kiko se sumergió en varios programas de Telecinco, incluyendo "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También exploró la actuación en la serie "Esposados" y tuvo un papel como preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis." Además, colaboró en programas deportivos para Energy y en el programa Punto Pelota de Intereconomía. En 2017 y 2018, figuró como uno de los mayores morosos del país según el listado oficial de deudores de la Agencia Tributaria.

A lo largo de su carrera televisiva, Kiko Matamoros ha protagonizado numerosas confrontaciones y polémicas con diversas personalidades del ámbito nacional. A pesar de ello, se ha convertido en un colaborador indispensable para los programas de Mediaset España.

En 2022, participó en el reality show "Supervivientes" con la meta declarada de superar su adicción a las drogas. No obstante, su intento culminó en un fracaso abrupto, y tras la cancelación de "Sálvame" y "Deluxe," Kiko dio el salto a Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality "Sálvese quien pueda."