Nagore Robles está ya en su casa tras haber pasado por el quirófano. La presentadora y colaboradora de 'Gran Hermano VIP' se recupera de la cirugía de espalda a la que se ha sometido y ahora además de enseñar la cicatriz tras las primeras curas, ha dado todos los detalles de la operación.

La colaboradora y presentadora afronta con "felicidad" e "ilusión" esta nueva época. Y es que si algo ha demostrado Nagore a sus seguidores es que, sin duda, sabe poner a mal tiempo la mejor de sus caras y mirar lo que está por venir con optimismo. Así de esperanzada se ha mostrado en una de sus últimas publicaciones que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram.

"Como me dijo una buena amiga y la mejor consejera que conozco: “Déjate en paz y disfruta, porque no tienes ni idea de lo que puede pasar. Algo que pensabas que era para toda la vida no fue, y lo que pensabas que duraría una noche fueron muchas más. Así que aparta esa necesidad de controlar para sentir seguridad, porque todo puede cambiar” Date el mismo consejo que le darías a una amiga y no se te ocurra hablarte peor que al resto. Hasta que se acabe la fiesta!".

Cicatriz y faja

Tres días después de la operación, Nagore Robles ha llegado a su casa y tras el cariñoso recibimiento que le ha dado su perro Nash ha revelado muchos detalles de su intervención. Lo primero que ha hecho ha sido presentar a la neurocirujana que le ha intervenido. "Me ha transmitido mucha tranquilidad desde la primera consulta", ha dicho de la doctora María Pascual Gallego y de su equipo.

Lo siguiente ha sido enseñar la cicatriz que tiene advirtiendo que "no es apto para los aprensivos". Una marca que se la quedado tras una cirugía que duró una hora y veinte minutos. "Los puntos son internos", ha explicado la exconcursante de 'GH' acerca de lo que la doctora localizó y quitó dado que le estaba dañando el nervio y provocándole mucho dolor. En una nueva publicación que ha subido a sus redes, Nagore explica que tiene que ir con faja. Algo que no le impide poder pasear o hacer una vida relativamente normal.