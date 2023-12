La periodista y presentadora gijonesa Lara Álvarez quiso hace unos meses con sus seguidores en Instagram cómo es su nueva vida..

Durante la ronda de preguntas, la gijonesa no dudó en contestar a un seguidora que le preguntaba si le gustaban los niños. "Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente", respondió.

La presentadora se sintió cómoda durante su charla, que duró casi 60 minutos, y quiso profundizar sobre la maternidad. "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", explicó.

El directo, que ahora está guardado en el perfil de la presentadora para que sus fans puedan verlo cuándo quieran, cuenta con casi 70.000 reproducciones y más de 360 comentarios. La mayoría agradeciéndole su naturalidad y apoyándola en su decisión. Lo que no falta, eso sí, son los mensajes que dejan claro que la echarán de menos en "Supervivientes".

Nuevo programa

Pese al gran estreno en un día como el saábado y en prime time, parece que A tu bola no ha convencido en su debut. "Telecinco se hundió sin Got Talent. La cadena de Mediaset estrenó anoche A tu bola, un programa en el que los famosos juegan a las canicas. Pero esta nueva oferta de entretenimiento encabezada por Lara Álvarez apenas reclutó al 8.2% de la audiencia, lo que se traduce en una media de 886.000 espectadores", exponen desde el portada especializado en información de Televisión, Vertele.

Y pensar que este programa está en el prime time de Telecinco...

¿Quién lleva el control de la cadena? ¿Un niño de 4 años?#ATuBola #Audiencias pic.twitter.com/CfVNowH3Ut — PedriN 📺 (@Pedri_TV) 23 de diciembre de 2023

De hecho, muchos espectadores han mostrado su disconformidad con este espacio a través de la red social X (antigua Twitter). "Y pensar que este programa está en el prime time de Telecinco... ¿Quién lleva el control de la cadena? ¿Un niño de 4 años?". "Viendo a tu bola, pienso en cuanta razón tenía Jorge Javier Vázquez cuando dijo: "hay personas que deberían ir a la cárcel por aburrir a la audiencia", sentenciaban.