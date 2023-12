Telecinco ha confirmado lo que era un secreto a voces. Tras comunicar que María Patiño y Nuria Marín no continuarán al frente de 'Socialité', la cadena ha hecho oficial que María Verdoy tomará las riendas del formato a partir del próximo año.

En concreto, la nueva presentadora hará su debut en el espacio el sábado 6 de enero.

Su despedida

María Verdoy se despide de ‘Fiesta’. La colaboradora emprende un nuevo reto profesional al ponerse al frente de ‘Socialité’. El equipo se ha querido despedir de ella, especialmente Emma García.

La presentadora no ha podido evitar emocionarse al compartir los últimos momentos junto a María Verdoy después de tantos años, que ha roto a llorar, bastante emocionada con la despedida. Estas han sido sus palabras de Emma: "La conocía hace unos años, en 'Viva la vida'. Las despedidas son un poco tristes. Se acaba una etapa muy bonita donde hemos compartido muchos momentos y empieza otra que es maravillosa para ti, que te la mereces... estoy feliz por ti".

Por su parte, María Verdoy ha querido decir algo: "Llevo todo el día despidiéndome de un equipo maravilloso, de un plató que lleva siendo mi casa desde hace cinco años. Eres muy generosa, me has dado tanto...", dice entre lágrimas.

El mensaje de María Patiño

María Patiño ha recibido en este 'Socialité' de Nochebuena una gran sorpresa... ¡José Perea iba a diseñar para ella un espectacular vestido! La presentadora ha mantenido la intriga hasta el final cambiándose tras un biombo con la ayuda del diseñador cordobés.

La presentadora lucía un impresionante vestido largo en tono verde botella con una espectacular falda de tul. La parte de arriba del traje estaba compuesta por cientos de lentejuelas que le aportaban al look un toque muy navideño.

Lo que nadie esperaba y ha supuesto una auténtica sorpresa es que se trata de una copia del vestido con el que la cantante Thalía ha felicitado la Navidad a sus seguidores en redes sociales:

"Thalía me escribió y fui a su casa a Nueva York, ella lo que quería es llevar un vestido de José Perea, le daba igual el color y todo (...) Es una persona súper cercana, no paramos de escribirnos y está encantada con mi trabajo, me ha dicho que quiere más vestidos míos, le hizo mucha gracia que yo le hiciera el vestido delante suya, nunca había trabajado así con nadie".

No estoy de acuerdo, hay calidad y grandes profesionales. De la misma manera q jamás consideré a @antena3com como cadena triste, me siento orgullosa de haber formado parte de un programa histórico @SalvameDiarioT5 https://t.co/pZcJfGCZgg — Maria patiño (@maria_patino) 22 de diciembre de 2023

María Patiño encara sus últimas horas en el programa de Telecinco. Pero ya se ha posicionado sobre su salida a tarvés de sus redes sociales. "No estoy de acuerdo, hay calidad y grandes profesionales. De la misma manera q jamás consideré a @antena3com como cadena triste, me siento orgullosa de haber formado parte de un programa histórico @SalvameDiarioT5", alegaba en respuesta al comentario de una seguidora.

En Instagram también publicaba un mensaje a modo de despedida y agradecimiento. "Quiero dar las gracias a mis dos amores, decidí aún teniendo trabajo, meterme en esta maravillosa aventura . Gracias a Paolo Vasile, Oscar Cornejo y Adrián Madrid por creer en mi. Gracias a mis directores Patricia , María José Camacho , David Linares y Javier de Hoyos. Gracias a vosotros por permitirme crecer . Gracias por sumar Nuria Marín. Gracias por tomar una decisión inteligente . Necesito seguir caminando y sentir lo que cualquier trabajador merecemos, sentirnos valorados. @socialitet5 ha logrado lo imposible. Un placer".