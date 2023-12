El conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, ha podido volver a casa tras recibir el alta médica. Eso sí, todavía no está recuperado del todo, tal y como muestra él mismo en una publicación en su perfil de Instagram donde da la última hora sobre su estado de salud: "He vuelto a renacer".

Torres aprovecha para desear felices fiestas a sus seguidores, y después de su experiencia, también "a todas esas personas que van a estar en los hospitales, en sus casas recuperándose, conviviendo con la enfermedad; y para el resto, salud, porque es lo más importante".

En el vídeo sale con el brazo escayolado, con lo que da cuenta de que todavía le queda una recuperación por delante.

Madrid

Joaquín Torres, nacido en Barcelona en 1970, experimentó un cambio significativo en su infancia cuando su familia, arraigada en Galicia, se mudó de la Ciudad Condal a Madrid. Su formación transcurrió en el distinguido Liceo Francés, y más tarde, completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. Tras finalizar su formación en 1996, emprendió la creación de un estudio en La Coruña junto a colegas, entre los cuales se encontraba su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares. Bajo el nombre de A-cero, en alusión a sus inicios significativos, dieron inicio a una travesía arquitectónica innovadora.

Desde los primeros momentos de A-cero, Joaquín Torres y su equipo han cultivado una filosofía arquitectónica moderna impregnada de influencias artísticas, especialmente de la escultura. Fusionaron la inspiración de reconocidos arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus vivencias personales, forjando una identidad distintiva que se reflejó desde los proyectos iniciales. Inicialmente centrados en Madrid, sin descuidar numerosas residencias unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de gran envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3, y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

En años recientes, A-cero ha consolidado sus divisiones de interiorismo y paisajismo, además de emprender un ambicioso proceso de internacionalización, expandiéndose a países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se concretó con la victoria en un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, dando origen a proyectos notables como el imponente rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

Actualmente, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. Además, han incursionado en el diseño de mobiliario y otros elementos, gestionando una fábrica ubicada en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.