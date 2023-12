Los seguidores de Noemi Salazar están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las redes sociales donde asegura que acabó en el servicio de Urgencias: "Estoy con antibiótico".

Y es que, como explica ella misma a través de sus redes sociales, la influencer empezó a sentirse mal. "Estuve todo el día tirada en la cama y ya por la noche tuve que ir a Urgencias, no recuerdo haber estado más floja en mi vida, no sé cuántas horas dormí porque no salí de la cama, literal, en todo el día", explica.

Una vez en el médico, le aseguraron a Noemí que se trataba de "faringitis, pero que al ser asmática tengo que vigilarlo y estoy con antibióticos". Esto ocurrió el día de Navidad, y este martes, como aseguró, "me encuentro igual de floja y mareada. Vaya mierda de navidades, tenía un montón de planes de pasarlo superbien, nunca me pongo mala y las últimas dos semanas me ha pasado de todo. Espero que vosotros lo hayais pasado bien".

Noemi Salazar se hizo conocida tras su participación en el docureality Los Gypsy King que emite Mediaset. El show "Los Gypsy Kings" sigue la vida de cuatro familias gitanas españolas, cada una con su propia historia y peculiaridades. Los Salazar, encabezados por el dúo "Los Chunguitos" y las Azúcar Moreno; los Maya, considerados los "Reyes del Flamenco" en Granada; los Fernández Navarro, una familia lujosa en Mallorca; y los Jiménez, una familia humilde en Plasencia. A lo largo de seis entregas, el programa revela las formas de vida, costumbres y hazañas de cada clan, explorando ciudades en España y en el extranjero, con la participación de destacados artistas españoles.

Segunda temporada

En la segunda temporada, se suman los González, Montoya y Salazar, ampliando la diversidad de historias. La tercera temporada muestra viajes, diseños de moda, desfiles y negocios, destacando las aventuras de cada familia. La cuarta temporada introduce nuevos objetivos, regresos emocionantes y la maduración de algunos personajes.

El especial navideño "MORRI Crismas" presenta las festividades de las familias al estilo característico del programa. En la quinta temporada, las dinastías Contreras y Muñoz ya no participan, pero las familias Fernández-Navarro, Salazar y Jiménez siguen, con el regreso de los Maya. Nuevos viajes, eventos y proyectos de éxito son el foco.

La sexta temporada destaca la independencia de La Rebe y presenta a la familia García Losada. Noemí Salazar espera un hijo, y Raquel Salazar planea su desfile sin contar con su hija. En la séptima temporada, La Rebe, Noemí Salazar y Omar Montes enfrentan momentos clave en sus vidas. Noemí forma parte de "Las Pijitanas" con nuevas amistades, mientras La Rebe inicia una nueva vida como empresaria en Madrid, limitando su relación con su esposo a videollamadas.