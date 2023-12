Hace unas semanas, el mayor de los Rivera Ordoñez, Fran, abría la caja de los truenos hablando si tapujos de Isabel Pantoja, sus hermanos y la dura muerte de su madre. Precisamente sobre la nula relación con sus hermanos sigue sobrevolando toda clase de rumores, el último tiene que ver con la relación entre el torero y su hermano Cayetano. Un posible tonteo con una de las parejas del diestro parece haber sido la razón del distanciamiento entre ambos.

Fran Rivera ha sido uno de los grandes protagonistas de la nueva entrega de 'De Viernes'. La hija de Paquirri y Carmina Ordóñez ha sido entrevistado en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco, una conversación en la que ha vuelto a cargar en su adelanto contra Isabel Pantoja, con la que mantiene una batalla judicial que "van a seguir adelante".

"La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera", asegura el torero durante su paso por el programa, sin mencionar explícitamente a la tonadillera y apuntando que "el día que detuvieron a esta mujer" era el día del cumpleaños de su madre: "Hablando del karma, acojona"

El empresario también habló de cuál es su actual relación con sus otros hermanos, Julián Contreras Jr. y Kiko Rivera: "Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos".

El verdadero origen del distanciamiento entre Cayetano y Fran Rivera

Francisco Rivera habló alto y claro en su entrevista en ‘¡De viernes!’ y dejó al descubierto que la relación con su hermano Cayetano podría no ser del todo idílica. Pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente entre ellos?

José Antonio Avilés ha sido el primero de los colaboradores en hablar sobre el tema y ha explicado que, detrás de la versión oficial, hay una “intrahistoria” de lo que pasó entre los hermanos: “Cayetano no toreó en La Coyesca porque Fran se negó por algo que sucedió”, explica el colaborador de ‘Así es la vida’.

Era en ese momento cuando, tras el cebo de Avilés, Makoke continuaba el relato y aportaba datos que se desconocían hasta el día de hoy: “La no hermandad entre ellos empieza cuando Cayetano se casa con Blanca Romero. Ahí empieza la enemistad”, decía.

La tertuliana de nuestro programa no quería aportar más datos sobre el tema y era José Antonio Avilés quien terminaba arrojando más datos a esta exclusiva: “Siempre ha habido un tira y afloja entre ellos porque sucede algo entre Fran Rivera y Blanca Romero antes de que ella estuviera con Cayetano”, apuntaba el colaborador.

“Hubo un tonteo que no salió a la luz pública y hubo gente a la que no le gustó que Cayetano acabara con Blanca Romero”, aseguraba José Antonio Avilés. Era Makoke quien aseguraba que Carmina Ordóñez era una de esas personas a las que no le sentó bien que su hijo acabara casado con la modelo