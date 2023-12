La supuesta crisis de Pilar Rubio y Sergio Ramos se ha convertido en uno de los temas más candentes de las últimas semanas. A pesar de que los protagonistas de los rumores guardan silencio, cada vez son más los que apuestan porque el matrimonio está tocado "de muerte" y porque su separación sería "inminente".

Tanto es así que este fin de semana en el programa 'Fiesta' han asegurado que si el futbolista y la presentadora todavía siguen juntos es porque son un "negocio" en sí mismos -a nivel publicitario y de imagen- aunque la situación no tendría marcha atrás y pronto podrían anunciar su ruptura a través de un comunicado después de 11 años juntos y 4 hijos en común.

Informaciones a las que Ramos ya ha reaccionado. Sonriente y despreocupado, el jugador del Sevilla ha asegurado en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press que "todo está muy bien", desmintiendo así su presunta separación de Pilar. "Todo muy bien, fenómeno" ha sentenciado cuándo le hemos preguntado por su relación con la comunicadora, dejando claro que nada hay de cierto en su crisis.

Rumores de crisis

Los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio surgieron hace un mes y fueron tomando fuerza durante las siguientes semanas porque ninguno de los dos hacía declaraciones para desmentirlo hasta que la que fuera presentadora de 'OT' aseguró hace una semana que todo estaba bien entre ellos y, poco después, compartió en Instagram un vídeo junto a su marido y sus cuatro hijos poniendo el árbol de Navidad.

Pero ahora la historia ha vuelto a dar otro giro y es que Sergio Ramos ha mostrado en sus stories ante su legión de fans que ha pasado los días más destacados de estas fiestas tan especiales en la finca que posee en Sevilla junto a su familia, pero en ese álbum navideño no ha incluido ninguna foto junto a Pilar Rubio, lo que ha disparado de nuevo los rumores de crisis entre ellos, pues se puede interpretar con este gesto que no han celebrado juntos la Nochebuena ni la Navidad y que al futbolista del Sevilla Fútbol Club no le importa que se sepa.

Esta lectura la hacen muchos fans de la pareja, que llevan semanas intentando descubrir en qué punto está su relación. La exclusión de la influencer, no solo del álbum navideño del deportista, sino también del resto de miembros de la familia, como René Ramos o Lorena Gómez, ha hecho que muchos piensen que su historia de amor podría estar atravesando un profundo bache.