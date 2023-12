Parece que no están siendo unas perfectas navidades para Noemí Salazar, la que fuera integrante del reality Los Gypsy Kings y concursante de GHVIP, ha pasado una noche horrible tras acudir a Urgencias. Así lo explica ella misma en sus redes dando la última hora sobre su estado de salud: "No me había pasado en la vida".

Tal y como explicó Noemí, "pasé una noche bastante mala, estuve en Urgencias hasta la una de la madrugada". En el médico, según señaló, "me pusieron corticoides y un aerosol con medicamento porque tenía mucha tos que se me tiraba al pecho, una sensación de ahogo que no he tenido en mi vida".

Tras acabar el tratamiento, la influencer le comunicó a su doctora "que no estaba al 100%, y de hecho me tiré desde las seis de la mañana hasta las diez menos cuarto ahogada y tosiendo, y sentada porque no me podía echar". Finalmente, explica que le han dado una nueva cita con el neumólogo para ponerle un tratamiento.

Famosa

Noemí Salazar alcanzó la fama tras su participación en el docureality "Los Gypsy King", transmitido por Mediaset. Este fascinante programa sigue la vida de cuatro familias gitanas españolas, cada una con su relato y singularidades. Los Salazar, liderados por el dúo "Los Chunguitos" y las Azúcar Moreno; los Maya, reconocidos como los "Reyes del Flamenco" en Granada; los Fernández Navarro, una familia de lujo en Mallorca; y los Jiménez, una familia humilde en Plasencia. A lo largo de seis entregas, el programa desvela las modalidades de vida, tradiciones y logros de cada clan, explorando ciudades en España y en el extranjero, con la participación de destacados artistas españoles.

En la segunda temporada, se incorporan los González, Montoya y Salazar, enriqueciendo la diversidad de historias. La tercera temporada nos lleva a viajes, diseños de moda, desfiles y negocios, resaltando las peripecias de cada familia. La cuarta temporada presenta nuevos objetivos, regresos emocionantes y la evolución de algunos personajes.

El especial navideño "MORRI Crismas" ofrece una mirada a las festividades de las familias con el estilo característico del programa. En la quinta temporada, las dinastías Contreras y Muñoz ya no participan, pero las familias Fernández-Navarro, Salazar y Jiménez continúan, con el regreso de los Maya. La atención se centra en nuevos viajes, eventos y proyectos exitosos.

La sexta temporada resalta la independencia de La Rebe y presenta a la familia García Losada. Noemí Salazar está a la espera de un hijo, mientras Raquel Salazar planea su desfile sin contar con la participación de su hija. En la séptima temporada, La Rebe, Noemí Salazar y Omar Montes enfrentan momentos cruciales en sus vidas. Noemí se une a "Las Pijitanas" y forja nuevas amistades, mientras La Rebe inicia una nueva etapa como empresaria en Madrid, limitando su relación con su esposo a videollamadas.