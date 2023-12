Son contadas las veces en las que los presentadores de concursos televisivos para toda la familia deben intervenir entre dos concursantes para garantizar la continuidad del programa. Estos concursos, por norma general, garantizan el entretenimiento de los más mayores y más pequeños a base de preguntas enrevesadas que invitan a darle una vuelta a la cabeza, aunque no serían lo que son sin el gancho de los juegos en plató y las salidas de guión.

Parte del éxito de Pasapalabra se basa precisamente en el dinamismo del formato, que semanalmente renueva invitados por otros que, además, destacan por sus exitosas carreras. No obstante, la rueda no puede ser infinita; muchos de estos concursantes sorpresa le cogen el gusto a los juegos y, tarde o temprano, terminan volviendo a pasarse por el plató de Antena 3.

No es la primera ocasión en la que Adriana Torrebejano concursa en Pasapalabra. La actriz española, conocida por participar en series como El secreto de Puente Viejo, Cuerpo de élite o Amar es para siempre, ha vuelto al programa para, esta vez, protagonizar un momento que a punto ha estado de arruinar todo el pograma.

Su compañero de equipo Álex Rodríguez se enfrentaba a Marisa Jara, del equipo azul, en la prueba de La Pista. Con la música en marcha, la también actriz consiguió pulsar primero aunque, tras no saberse la canción, tuvo que darle paso a su rival. "Me vienen veinte mil tonos", confesaba el concursante, al que no le venía nada a la cabeza.

En ese momento, Trebijano se levantó corriendo de su asiento para acercarse al oído de su compañero, lo que provocó el estallido de Roberto Leal. Y es que el presentador, por muy divertido que se muestre con su público, no permite una sola trampa en su programa. "¡No puedes!" exclamaba Leal, que pegó en un salto de su asiento para llamar la atención de la concursante: "Estate quieta. Si es que te voy a poner el pulsador más lejos. Si es que tú eres capaz, esque eres capaz".

Moisés, su compañero de equipo en esta ocasión, no daba crédito de lo que acababa de ocurrir y estalló de risa. No obstante, la actriz trató de explicarle que simplemente quería bailar, a lo que Leal le contestó: "Yo que sé, como hace tiempo que no vienes...". A pesar de este cómico momento, Álex no conseguía dar con la respuesta y saltaron a la siguiente pista, esta vez por cuatro segundos.

Leal, que no se fiaba de la actuación de su invitada, pidió a Moisés que "la agarrara" para evitar cualquier trampa. Pese al cabreo de Marisa porque sabía que "Leal las conocía", los concursantes volvieron a dejar pasar la pista. Con el bastón de mando de nuevo en manos de Álex, el concursante acertaba con la artista principal, Ana Guerra y, casi de rebote, recordaba un fragmento de la canción.