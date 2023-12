Los concursantes de 'OT 2023' han vuelto a recibir un toque de atención por parte de Noemí Galera. Este miércoles, un día después de que los alumnos volvieran a la Academia tras pasar la Navidad junto a sus familiares, el desorden volvió a apoderarse de las zonas comunes. Por este motivo, la directora ha tenido que ponerse seria con ellos por enésima vez en la actual edición.

"Llegasteis ayer. Por favor, las maletas vacías ya. La ropa de gala de hace dos semanas, a recepción", empezó diciéndoles Noemí a los concursantes: "Está hecho un asco otra vez". "Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas. Y visitas va a haber muchas, y van a querer ver la Academia", les recordó.

Galera no se quedó ahí e insistió en el "asquito" que le provoca ver la falta de orden y de limpieza en la Academia: "No se puede soportar". "No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza", lamentó la directora, que ya ha tenido que darles la misma charla en otras ocasiones: "Es que seguís en el bucle este. No os sirve de nada".

Aunque señaló que la bronca iba "de buen rollo", Noemí no ocultó su malestar con los alumnos: "Me da igual, yo os aviso de que va a venir mucha gente. Si luego tenéis que correr y os sacan los colores diciendo 'joder, cómo está esto'... Es vuestra casa". "Si vosotros tenéis vuestra casa así, me parece cojonudo", aseguró.

"Yo ya no me voy a meter más. Llegará un momento en el que no pasaré de ahí, porque me da agonía", advirtió Noemí durante su bronca antes de rematar: "Llegasteis ayer, id a echarle un vistazo a la zona de baños. No es de recibo, tío. No es de recibo".