'Así es la vida' no deja de sorprender cada tarde. El espacio conducido por César Muñoz y Sandra Barneda y que tomó el relevo al desaparecido 'Sálvame' siempre deja momentos que dan que hablar en redes sociales. El último ha sido el encontronazo entre dos de sus colaboradores: el siempre polémico José Antonio Avilés y Antonio Montero. Ambos se enzarzaban en un cruce de acusaciones mientras se hacía un repaso de los momentos más destacados de 2023.

José Antonio Avilés, siempre polémico

Dudas acerca de su formación, fuentes que no son tal y mentiras, unas cuantas mentiras, son parte del curriculum televisivo de José Antonio Avilés. Tras sus inicios en 'Viva la vida' de la mano de Emma García, dio el salto al desaparecido 'Sálvame', después se embarcaría en su primer reality, 'Supervivientes' y finalmente decidiría alejarse durante un tiempo de la televisión alegando que necesitaba descansar para recuperarse. Todo ello mientras se ponía en entredicho su formación como periodista.

Sin embargo, todo parece haber quedado atrás y el colaborador volvía a la primera línea televisiva de la mano de GH Vip (su última participación en un reality) o como tertuliano en 'Así es la vida', espacio en el que cada tarde protagoniza un enfrentamiento que da que hablar.

Enfrentamiento en plató

'Así es la vida' repasaba los campanazos del año, exclusivas como la de la demoledora entrevista del hijo de Bárbara Rey, que ha enfrentado a los colaboradores de 'Así es la vida'. Y es que José Antonio Avilés cree que muchos han aprovechado para criticar a Bárbara Rey, como Antonio Montero.

"Es tan grave lo que ha dicho que me parece poca la consecuencia que ha habido porque ha hablado de chantajes al Rey", decía Montero y Avilés cree que a Ángel Cristo no se le cuestiona porque ha confirmado lo que muchos sabían antes. Sin embargo, cree que esto es "no ser objetivo": "Se monta todo el mundo que le compra la versión a Ángel Cristo", criticaba.

En su opinión, han cambiado la versión de los hechos de repente y volverán a hacerlo, pero Gema Fernández le recordaba que Ángel Cristo tiene el mismo derecho que su madre a hablar.

"Cobramos todos por ser objetivos", insistía José Antonio y Montero replicaba: "Acaba el año y no sabe lo que dice". Estas palabras acababan con la paciencia de Avilés, que replicaba: "¡No te lo voy a permitir!"; "¿Y qué vas a hacer?", preguntaba Antonio.

"Te viene muy bien, ahora te interesa arrearle a Bárbara Rey", insistía el reportero; "esto es como una cena de navidad", dejaba caer César Muñoz.