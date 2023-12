Desde que saliera a la luz que Bertín Osborne será padre por sexta vez todo lo que envuelve al presentador ha sido noticia. Desde la reacción de la que fuera su mujer y madre de dos de sus hijos, la venezolana Fabiola Martínez, hasta las primeras declaraciones de la futura madre del bebé que espera Bertín, Gabriela Guillén.

En pocos días, la fisioterapeuta saldrá de cuentas y la prensa rosa se frota las manos deseando saber más acerca del hijo que espera junto al presentador.

Del anonimato a la fama

Tras protagonizar una campaña para una firma de moda junto a Bertín Osborne y empezaran a circular los primeros rumores sobre un posible romance entre la joven y el cantante, Gabriela Guillén no ha dejado de acaparar titulares en el papel couché y de llenar horas y horas de televisión. Mucho se ha comentado sobre la estabilidad o no de la relación que habría mantenido con Osborne y de un posible falso robado mientras se encontraba de vacaciones este verano. Unas imágenes en las que Guillén aparecía presumiendo de estado.

Prueba de paternidad

A pocos días de dar a luz a su primer bebé, Gabriela Guillén, ya que sale de cuentas el próximo 31 de diciembre, la modelo está viviendo con mucha intensidad los últimos días de su primer embarazo.

La joven lleva en el ojo del huracán mediático desde que salió a la luz que estaba esperando un hijo de Bertín Osborne y ha afrontado estos nueve meses en solitario, ya que el cantante ha decidido al margen del asunto.

'Vamos a ver' ha contado este viernes que Gabriela habría accedido finalmente a hacerse la prueba de paternidad que Osborne querría que se realizase al bebé que está por llegar. Pero, para acceder a ello, la joven le habría impuesto una condición.

A escasos días de dar a luz, la modelo está dispuesta a llegar hasta el final para demostrar que el pequeño es hijo de Bertín Osborne

Osborne habría decidido no hablar al respecto del que será su sexto hijo hasta contar efectivamente con los resultados de dicha prueba. La fisioterapeuta ya ha manifestado que no encuentra motivo por el que no hacérsela, pero ahora ha salido a la luz que tiene clara la condición que quiere que se cumpla.

Gabriela habría decidido no poner problemas a realizarse dicha prueba de ADN, pero solo la hará en el lugar donde mandan los jueces, descartando cualquier clínica privada o laboratorio privado. La modelo estaría dispuesta a acudir a un instituto toxicológico, ya que lo consideraría un sitio cien por cien seguro e imparcial.