De La Isla de las Tentaciones es difícil salir ileso. El reality de Telecinco arranca de nuevo y ya ha presentado a las que serán nuevas parejas, tentadores y tentadoras. Sin embargo, en la retina de la audiencia siguen retenidos algunos de los momentos vividos durante las otras ediciones, de las que aún siguen quedando secuelas.

Con el año a punto de terminar -y la nueva edición a punto de emitirse- acaba de filtrarse una nueva ruptura, fruto de una posible infidelidad. Los propios protagonistas, que contaban con varios proyectos en común, lo han hecho oficial a través de sus cuentas de Instagram después de que estallara la bomba.

Lo que parecía estar bien hace tan solo unas horas podría haberse roto de repente, según lo que ha anunciado Tania Déniz a través de su perfil de Instagram: "Mi relación con Samu está terminada. No es buen día pero intentaré llevarlo como pueda. No quiero hablar del tema ahora mismo ni se si lo haré porque al final cuando ya tienes una imagen de alguien que has visto de una manera ya por mucho que digan no lo creerás. Solo pido respeto y comprensión para los dos. Espero que pasen un buen año nuevo y disfruten con los suyos. Les quiero".

Un duro golpe para la ahora influencer, que aun así ha tratado de recomponerse y compartir nuevo contenido para sus seguidores, a pesar de "no haber estado en el mood". No obstante, nada más armarse el revuelo en redes, Samu quiso entrar en detalles sobre lo que había ocurrido. En su caso, decidió contarlo en un vídeo: "Ya está. Yo salí con mi amigo anoche, tardé un poco más porque me paré a hablar con él algunas cosas. Estaba su novia en casa, estábamos los tres, fin de la película, y ya está. No tengo que dar más explicaciones de nada, no es día para eso. Todos los rumores son mentira".

No contenta con la respuesta, de nuevo Tania salió a desmentirlo: "No quiero entrar a nada pero veo que samu ha querido entrar. Lo que ha subido la cuernis es verdad. No quiero conflictos con el no dejarlo mal pero si veo que sigue hablando tendre que subir pruebas de todo".

Y es que al parecer todo empezó cuando la creadora de contenido en redes La Cuernis destapó lo que podría haber provocado la ruptura destapando lo que Tania había contado a través de su canal de difusión: "No sé si haré bien poniendo esto pero es que no sé que hacer Samu lleva viniendo 1 hora que salió y estaba llegando que está a 20 min de casa y no se nada de el no me lo coge ni nada lo llamo a el, al amigo con el que estaba y nada... no aparece y estoy asustada no puedo dormir baje al garaje no está no lo coge y no sé si le pasó algoFinalmente todo se solucionó y él llegó a casa sano y salvo, pero algo debió ocurrir que provocó el estallido de Tania.

Según contaba La Cuernis y el que sería el dato en el que Tania le da la razón: "También recordemos que Tania en una ocasión hizo un MTMAD con Samu y no se pudo emitir por cosas heavys que contaban (sobre un "problema" de Samu, por el que se pelaron en un festival... Algo que tiene que ver con malos hábitos o alguna sustancia, por así decirlo...). Así que igual la movida tiene que ver con eso, ya que Samu salió ayer con su amigo".

La que fuera una de las parejas más polémicas de la anterior edición salió por separado de La Isla de las Tentaciones. Sin embargo, parece que sus intentos de nuevas relaciones no terminaron de cuajar y este verano fueron pillados por un tiktoker dándose una segunda oportunidad.