'Así es la vida' empezaba la tarde dando la exclusiva de comienzos de año. Según el programa de las tardes de Telecinco, Bertín Osborne ya habría sido padre junto a Gabriela Guillén. De este modo el cantante y presentador ya habría tenido su sexto hijo, el primero con la empresaria venezolana. Sin embargo, según cuentan desde el espacio conducido por Sandra Barneda y César Muñoz, el exmarido de Fabiola Martínez no habría conocido aún al pequeño.

Recordemos que Guillén ha llevado su maternidad en solitario, al margen del cantante y que los rumores sobre la petición de este de hacerse una prueba de paternidad han coleado en los últimos días.

Una prueba que según han dado a conocer varios medios, la venezolana solo permitiría llevar a cabo en la clínica que dictamine un juez, quedando excluidos los centros privados.

Del anonimato a la fama

Tras protagonizar una campaña para una firma de moda junto a Bertín Osborne y empezaran a circular los primeros rumores sobre un posible romance entre la joven y el cantante, Gabriela Guillén no ha dejado de acaparar titulares en el papel couché y de llenar horas y horas de televisión. Mucho se ha comentado sobre la estabilidad o no de la relación que habría mantenido con Osborne y de un posible falso robado mientras se encontraba de vacaciones este verano. Unas imágenes en las que Guillén aparecía presumiendo de estado.

Nueva paternidad

‘Así es la vida’ ha empezado el primer programa del año con una gran incógnita. Dos de los grandes personajes de 2023 han empezado el 2024 con un bombazo y ellos son nada más y nada menos que Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

El programa ha podido dar la exclusiva al inicio de la tarde y ha sido la reportera Lourdes Pineda la que ha dicho, mirando a cámara, que el presentador y la modelo ya son padres de su primer hijo en común.

El cantante y presentador ha sido padre a los 69 años, pero, tal y como ha explicado José Antonio Avilés, no ha conocido a su hijo "todavía": “Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid”, explicaba el colaborador, que añadía que, de momento, el de ‘Buenas noches, señora’ "se encuentra en la finca y no tiene intención de ir" al lado de la madre de su hijo.