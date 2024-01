El bombazo de la nueva paternidad de Bertín Osborne ha sacudido al mundo rosa y también a su entorno más cercano. Su exmujer Fabiola Martínez fue vista comiendo en un restaurante madrileño con Alejandra Osborne, hija del cantante. Los comentarios no se han hecho esperar al hacerse públicas las imágenes de la venezolana, quien lucía un semblante más serio de lo que acostumbra.

En el foco mediático

Con semblante serio y cara de preocupación, Fabiola Martínez reaparecía junto a Eugenia Osborne en el último reencuentro que ambas han tenido, tal como recogen las imágenes captadas por Europa Press y de las que se ha hecho eco ahora la revista 'Semana' en su portada.

La cuenta atrás para el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y la reacción de Bertín Osborne así como las últimas declaraciones que ha dado para la revista 'HOLA' les ha colocado a todos de nuevo en el foco mediático. El presentador de ''Mi casa es la tuya' ha dejado clara su postura y ha sido contundente: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

Días antes de hacerse públicas estas declaraciones del cantante, Fabiola Martínez protagonizaba un encuentro con Eugenia Osborne en la capital. Dejando claro con esta nueva cita que ambas mantienen muy buena relación y, que pese a la separación de Bertín Osborne siguen siendo familia, el rostro de la venezolana estaba más serio de lo normal.

Algo de lo que se ha hecho eco también la revista 'Semana' en su portada. Después de pasar varias horas comiendo juntas en un restaurante de Madrid se veía a Fabiola Martínez marcharse en el mismo coche junto a Eugenia Osborne. Los gestos de la presentadora tocándose la nariz y los ojos, delataban preocupación, tal como captaban las cámaras de Europa Press.

Por su parte, Bertín Osborne ha confesado también en esta entrevista para la revista '¡HOLA!' en la que ha roto su silencio, sentir añoranza por Fabiola Martínez, con quien tiene dos hijos en común, Kike y Carlos. Una serie de acontecimientos unidos a todo lo que se ha dicho a lo largo de estos meses que han hecho mella en la modelo y presentadora que ha encontrado en Eugenia Osborne a una amiga cómplice.