No corren buenos tiempos para los hermanos Rivera Ordóñez. Después de que Fran Rivera se despachase a gusto contra sus hermanos, con los que no mantiene en la actualidad ningún tipo de relación, Julián Contreras, saltaba a la palestra para dar la estocada final al torero con unas demoledoras declaraciones en las que tildaba al exmarido de Eugenia Martínez de Irujo de ser "soberbio, machista, clasista y cobarde".

Toda una lista de calificativos, a cada cual más duro, que el hijo de la desaparecida Carmina Ordóñez dedicaba al matador de toros en la revista 'lecturas' coincidiendo con su 50 cumpleaños

"Es un tipo muy ignorante, el pobre no da para más"

Julián Contreras ha concedido una exclusiva en la revista Lecturas en la que no se ha cortado con su hermano Fran Rivera el día de su 50 cumpleaños, algo a lo que ha reaccionado este ante las preguntas de la prensa.

Después de que Fran Rivera hablase en 'De Viernes' más sincero que nunca sobre la relación con su madre, su problema con las drogas y su vida más privada; Julián Contreras ha estallado contra él en y no se ha cortado nada en sus declaraciones en esta revista.

"No soporto la distorsión de Francisco al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vio nada de eso ni tiene ni idea. Mi hermano habla de lo que pasaba con mi madre en el ámbito social, pero se tenía que haber preocupado es de lo que le pasaba en soledad, cuando se tomaba 40 pastillas porque su vida le atormentaba y no podía dormir. Él no llega a eso porque es un tipo muy ignorante y el pobre no da para más", estas son algunas de las palabras que le dedica Julián a su hermano.

Tras esto, Fran Rivera ha sido preguntado por esto el día de su cumpleaños mientras disfrutaba de tiempo de ocio con su familia. “¿Te crees que es el día hoy para hablar de esto? Muchas gracias por estropearme el cumpleaños, eres un encanto”, era la primera respuesta de Fran, bromeando, al ser preguntado por las declaraciones de su hermano.