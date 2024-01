El mundo del corazón sigue en vilo después de que se anunciase que Gabriela Guillén ya ha sido madre del hijo que esperaba junto a Bertín Osborne. Los rumores sobre la ausencia del presentador durante el embarazo de la joven, la posible prueba de paternidad a la que se someterá y el papel que jugará o no en la vida del pequeño siguen aún en el aire.

Para despejar estas y otras cuestiones acerca de un tema que está llamado a copar horas y horas de televisión y acaparar todos los titulares de las cabeceras rosa, el cantante ha concedido una exclusiva a la revista ¡Hola! En la que habla sin tapujos sobre su negativa a ejercer de padre.

Bertín rompe su silencio

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

La respuesta de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén está recluida. Ha decidido centrarse en su hijo y no salir del modesto piso en el que, de momento, criará a su hijo con Bertín Osborne. Eso no quita que le duela escuchar a su ex asegurando que "no ejercerá como padre", unas durísimas declaraciones que llegan tras el nacimiento del pequeño. Precisamente desde su refugio ha concedido sus primeras palabras. Un paso al frente en el que desliza cómo de duro fue el día del parto, el cual se produjo el pasado 31 de diciembre y en el que solo estuvo acompañada de su madre. "Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo", ha dicho Gabriela a una persona muy cercana a ella, según revelan en la revista Semana.