Hace solo unos días que hemos estrenado año y ha dado tiempo a que los hermanos Ordóñez desentierren su hacha de guerra y anden a la gresca o que Gabriela Guillén diera a luz al hijo que esperaba unto a Bertín Osborne.

Precisamente, este bombazo lleva copando titulares y horas de televisión desde que se conociera la noticia de que el presentador ya había sido padre por sexta vez.

Bertín rompe su silencio

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

Gabriela Guillén, traicionada

Raquel Arias cuenta en exclusiva en 'Así es la vida' que su amiga Gabriela Guillén se ha sentido traicionada por una amiga, a la que contó detalles del parto porque consideraba de confianza, y, según cuenta Raquel, nunca imaginó que podría llegar a filtrar la información.

“No he querido ni contestaros porque no me quería meter hasta que tuviera el permiso. Estoy hablando ahora porque (Gabriela) se siente traicionada porque el mensaje de esta mañana que ha dicho Antonio Rossi se ha enterado por mí cuando se lo he dicho”, comienza Raquel Arias en ‘Así es la vida’.

La colaboradora de este programa asegura que Gabriela no daba crédito al ver que estos detalles que compartió a una amiga salían a la luz: “Ella no se lo podía creer. Se ha sentido traicionada porque se lo había contado a una amiga de confianza y no se esperaba para nada que fuera a contarlo a un periodista de televisión. Ella me ha dicho que yo podía hablar porque está sin palabras con esta traición. No voy a decir quién es ni nada, pero da bastante pena”.

“Es verdad lo que se ha dicho, desgraciadamente ha pasado un parto bastante doloroso, se está recuperando en casa con muchas molestias. Ha tenido muchos sangrados”, matiza Raquel Arias sobre el parto del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne.

José Antonio Avilés habla con Alejandra Osborne, hija de Bertín

También conectamos en directo con José Antonio Avilés, que está en Sevilla y que ha estado en contacto con algunos de los familiares más cercanos a Bertín Osborne, en medio de la polémica.

“He podido hablar con las hijas de Bertín y con Fabiola. Alejandra Osborne me dice textualmente y me autoriza a decirlo: “Lo único que te puedo decir es que espero que todo haya salido bien y que estén muy bien los dos”, asegura José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’.