El mundo del corazón sigue en vilo después de que se anunciase que Gabriela Guillén ya ha sido madre del hijo que esperaba junto a Bertín Osborne. Los rumores sobre la ausencia del presentador durante el embarazo de la joven, la posible prueba de paternidad a la que se someterá y el papel que jugará o no en la vida del pequeño siguen aún en el aire.

Para despejar estas y otras cuestiones acerca de un tema que está llamado a copar horas y horas de televisión y acaparar todos los titulares de las cabeceras rosa, el cantante ha concedido una exclusiva a la revista ¡Hola! En la que habla sin tapujos sobre su negativa a ejercer de padre.

Esperada exclusiva

'Vamos a ver' muestra las declaraciones que Bertín Osborne ha realizado en exclusiva para la revista '¡Hola!' hablando sobre el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén.

El cantante tiene claro cuál va a ser su postura tras el nacimiento del bebé: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre". Además, tras esta sentencia, Bertín Osborne añade confiesa lo que hará en caso de que la prueba de paternidad dé positivo: "Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

"A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", reitera Bertín Osborne sobre su papel como padre con el hijo de Gabriela Guillén.

“Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”, aclara sobre su punto de vista ante el nacimiento de su hijo.

Sandra Barneda contra Bertín Osborne

Después de conocer durante la tarde de ayer que Gabriela Guillén se ha convertido en madre en exclusiva en nuestro programa y que Bertín Orborne haya comunicado a través de la exclusiva que ha concedido en la revista 'Hola' que "no va a ser padre" de ese bebé: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

Después de que 'Así es la vida' mostrase las declaraciones completas de Bertín Osborne tras el nacimiento de este bebé, Sandra Barneda no ha podido evitar reaccionar y lanzarle un claro mensaje.

Osborne afirmaba en sus palabras que pensaba tener amigos en la profesión algo que ha confirmado que no es así después de todo esto y nuestra presentadora ha contestado a esto: "Lo que intentamos hacer, ya que me nombraste en tu directo de Instagram, es que es muy complicado defenderte con todo lo que estás haciendo".

"Es que creo que ni siquiera a Fabiola que te podría defender. El papel que tienen tus hijas y están teniendo es muy complicado para defenderte. Bertín, lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate, es que mejor cállate", ha continuado diciendo Sandra Barneda directa al cantante con todo lo que está pasando.