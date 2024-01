GH DÚO calienta motores. El reality más esperado y que tomará el relevo al ya finiquitado GH VIP cuenta los días para abrir las puertas de la casa más famosa de la televisión.

La vida en directo

Variante de su "hermano" mayor Gran Hermano, la versión DÚO nació en enero de 2019 en Telecinco. Una primera edición en la que estuvo al frente Jorge Javier Vázquez y en la que la dinámica a seguir era la ya conocida por la fiel audiencia del reality. Un grupo de personajes conocidos permanecen en una casa ubicada en Guadalix de la sierra, Madrid, en la que todo lo que ocurre en su interior es captado por las cámaras que se encuentran en la vivienda y gracias a las cuales, los espectadores son conocedores de primera mano de todo lo que ocurre. Sin embargo, los concursantes permanecen ajenos a lo que ocurre en el exterior, sin contacto ni información de amigos, familiares o de la imagen (una de las preocupaciones recurrentes de los habitantes de la casa) que transmiten a la audiencia.

Precisamente, esta, la audiencia, juega un papel decisivo sobre si un concursante sigue o no en la casa una vez este sale nominado por sus compañeros de aventura. Ganará el que llegue a la final y se gane el favor del público, quien con sus votos es el encargado de decidir quién se alza con la cuantiosa cifra final.

Retoques estéticos

La próxima semana comienza la segunda edición de GH DÚO, de la que Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, fue la primera confirmada. La exconcursante de Supervivientes se ha sometido a varios tratamientos y retoques estéticos de cara a su entrada en el programa.

Elena Rodríguez ha compartido a través de sus redes sociales su última intervención facial. "Hoy me pusieron plasma y vitaminas", expresó en uno de sus stories de Instagram desde la misma clínica en la que confía su hija para hacerse tratamientos estéticos.

En su siguiente publicación, la madre de la ganadora de GH VIP 7 explicó que fue Adara Molinero la que la animó a que se sometiera a esas sesiones de belleza. "Me dijo: 'Mamá quiero que vayas guapísima a GH DÚO, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto", declaró Rodríguez.