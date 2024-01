El humorista Paco Arévalo ha fallecido a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia tras una dilatada carrera como humorista y actor en la pequeña pantalla y también en el cine.

El humorista fue hallado muerto este miércoles por la tarde en su vivienda tras encontrarse indispuesto varios días. Concretamente, y tal como confirma la revista 'Semana', ha sido su hijo el que lo ha encontrado sin vida en su casa de Valencia. Fuentes cercanas a la familia del fallecido han explicado que la causa del fallecimiento todavía no se conoce, aunque podría tratarse de un infarto.

La trayectoria de Arévalo

Arévalo se hizo especialmente célebre en las carreteras españolas. No había gasolinera en la que no se vendieran los cassettes con los chistes que amenizaban los entonces mucho más largos viajes por carretera.

Chistes fruto de una época y que, en la actualidad están descatalogados muchos de ellos por inaceptables. La homosexualidad, los problemas de expresión, la discapacidad, la prostitución y el machismo más recalcitrante formaban parte de las tramas de los chistes, que se acompañaban de las pertinentes sonrisas enlatadas.

Una exnovia vetada en el tanatorio

La actriz y cantante, Malena Gracia ha estado presente en el tanatorio para despedir al cómico Arévalo, pero no le han dejado entrar a la sala, según relató una reportera de Telecinco, mientras ella lloraba, a la salida.

Gracia explicó antes de entrar, junto a Manolo Cal y a Tony Antonio, que "lo estoy llevando muy mal" y que "le vamos a echar mucho de menos". También ha destacado que "a pesar de las cosas que hayamos tenido", lo quiere mucho y ahora mismo se encuentran "abatidos".

Pero de poco le han servido sus sentimientos, porque alguien, que no ha especificado, le ha impedido acercarse hasta la sala donde se encuentra el féretro.

Malena salía llorando, destrozada y disgustada, sin contar por qué le habían impedido 'despedirse' de Arévalo, hecho desvelado por la reportera, no por ella.

La vedette no ha querido confirmar que no haya podido ver al humorista, pero sí que era "muy fuerte" lo que había vivido, entre lágrimas y lamentos. "No me lo esperaba, yo creo que no me merezco esto", ha dicho.