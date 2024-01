El reciente nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sacudido el panorama rosa nacional. Rápidamente, la prensa especializada se hacía eco de la noticia y las primeras informaciones no tardaban en llegar.

Del pequeño que vino al mundo el pasado 31 de diciembre se sabe, según la descripción que habría hechos su madre a su círculo más íntimo, que tiene el pelo y las cejas rubias y que la joven vivió un parto complicado, "mi hijo y yo estuvimos a punto de morir", habría confesado la fisioterapeuta a sus allegados.

Sin embargo, estos datos no habrían llegado a la prensa por boca de la propia Guillén, sino que esta habría sido traicionada por una persona cercana. Así lo dio a conocer Raquel Arias, colaboradora de 'Así es la vida', quien indicó que la joven estaría "sin palabras" ante esta filtración.

Carmen Lomana se pronuncia

Sin ganas de hablar de la última noticia que ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación, el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, Carmen Lomana llegaba este miércoles a Madrid tras pasar unos días fuera. Sin pelos en la lengua y con toda la naturalidad que le caracteriza, la Socialité ha mostrado su indiferencia ante la buena nueva.

Carmen le deseaba lo mejor a Bertín y Gabriela tras convertirse en papás: "Pues enhorabuena"... un tema del que ha hablado largo y tendido, pero para el que hoy no tenía palabras debido al malestar que lleva arrastrando desde hace unos días debido a la gripe.

Y es que, tras pasar las fiestas fuera de Madrid, Carmen regresaba a la capital y nos confesaba que "he estado con una gripe horrible, es el primer día que salgo. Estoy deseando llegar a casa".

Con el rostro desencajado, sin ganas de hablar ante las cámaras y cargando con varias maletas de equipaje y aparentemente cansada, Carmen nos pedía que no le preguntásemos nada sobre las pruebas de paternidad de Bertín: "ay no por favor, no me preguntes ahora".