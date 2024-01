Cada vez que Anabel Pantoja sube una pubicación a Instagram las críticas no se hacen esperar. Si la foto que comparte es luciendo bikini, los comentarios de odio hacia su físico son una constante. Este desagradable episodio ha vuelto a producirse después de que la sevillana compartira en Instagram una foto en bikini. Y es que la influencer se encuentra disfrutando de unos días de desconexión junto a su madre Merchi y su novio, el fisioterapeuta David Rodríguez.

Sin emabargo, no todo son alegrías para la excolaboradora de 'Sálvame' que ha explotado en redes tras los desagradables comentarios que acumula la publicación.

Amor al calor de Honduras

Las imágenes y gestos cómplices entre ambos concursantes no se hicieron esperar y los rumores sobre un posible noviazgo empezaron a correr como la pólvora entre los programas de Telecinco. Sin embargo, poco les duró el amor a ambos supervivientes, quienes apostaron por su relación a pesar de la aparente oposición de su futura suegra, Arelys Ramos.

Un verano juntos con eventos y viajes que no se consolidó y que acabó saltando por los aires con aparición de Yulen y su madre en el extinto 'Sálvame Deluxe'.

Su relación con su tía Isabel Pantoja

Que la influencer es el ojito derecho de la tonadillera no es un secreto, sin embargo, hay muchos detalles de la estrecha relación que mantienen tía y sobrina que no han trascendido a los medios hasta ahora. Por ello, Anabel ha dado un paso al frente contando en una entrevista para la revista Lecturas que, "cuando tengo un problema no la llamo, no me apetece". No obstante, sí que lo hace para hablarle de cosas bonitas como "de la casa nueva, de mi situación laboral".

Además, ha hecho público el cambio de actitud en esta nueva etapa de su vida. "No soy una persona bienqueda, lo que pasa es que no quiero perder la poca familia que me queda", sentencia en referencia a ser la única del clan Pantoja que ha conseguido mantener contacto con las diferentes piedras angulares de un conflicto intergeneracional.