Orestes vuelve a Pasapalabra, y Antena 3 ha querido calentar su concurso, el especial de Campeones que reúne a viejas glorias del rosco. Conscientes del enorme tirón que tiene Orestes Barbero -y eso que se quedó a las puertas de un bote histórico que al final se llevó Rafa Castaño, el rival con el que mantuvo numerosísimos duelos de alta tensión-, los gestores del concurso y la cadena han optado por Orestes para calentar sus emisiones especiales de encuentro entre campeones.

Y Orestes, que siempre se ha mostrado especialmente agradecido a Pasapalabra y predispuesto a dar juego delante de la cámara, no ha fallado en la entrevista promocional que le ha hecho el programa, publicada en su página web. Orestes Barbero se ha sincerado y ha roto su silencio después de meses sin hablar de aquella histórica derrota ante Rafa, que se llevó un enorme bote histórico de 2,2 millones de euros. Un bombazo en toda regla para calentar el concurso especial que se inicia este sábado 6 de enero y que le enfrentará a otro histórico como es Pablo Díaz.

El concursante burgalés, que se ganó el amor de miles de seguidores de Pasapalabra que querían que se hiciese con el bote que finalmente ganó Rafa Castaño, ha roto su silencio en los micrófonos de Pasapalabra para recordar su eliminación, y dejar claro algo a quienes pensaron que salió traumatizado de su paso por el concurso más visto de la televisión española por su histórica derrota ante Rafa Castaño.

La confesión de Orestes a Pasapalabra

"No fui consciente en ese momento", ha confesado Orestes, que contó que "cuando Rafa sacó la tercera de las complicadas, dije: 'La cuarta es probable que la tenga'; entonces ya me fui mentalizando". En este sentido, no le da más vueltas a lo sucedido: "Lo que pasó, pasó". E incluso habla de un lado positivo de su derrota en el rosco más histórico de Pasapalabra: "Agradecido por la libertad recobrada". En resumen, quiere dejar claro que "no fue tan traumático" como algunos pensaron.

Orestes también valora su regreso al plató del concurso presentado por Roberto Leal. "Es una sensación muy bonita, son programas con gente muy querida. Los concursos son como una especie de networking, una red de relaciones muy sana entre gente muy diversa. Todos compartimos la bondad y el amor por el saber", explica quien también se ha sincerado sobre cómo fueron los primeros días tras la victoria de Rafa en el rosco.

"Al principio cuesta porque está todo muy reciente. Esa parte que es tan pesada, que es la exposición social, tarda un tiempo en remitir. Pero poco a poco te vas asentando y te reencuentras con la continuidad de tu vida", ha reconocido, insistiendo en que se sintió "casi hasta agradecido por la libertad recobrada, porque tocaba volver a la vida normal".

También ha querido despejar cualquier incógnita sobre su relación con su rival en Pasapalabra. "Me alegré por Rafa y a seguir", asegura el joven, que a día de hoy sigue manteniendo buena relación con quien se llevó el bote más histórico del concurso de Antena 3: "Hizo una celebración y me invitó". No obstante, tampoco es que la relación sea excesivamente fluida: "Al final, él tiene su vida y yo la mía".