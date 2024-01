Hace solo unos días que hemos estrenado año y ha dado tiempo a que los hermanos Ordóñez desentierren su hacha de guerra y anden a la gresca o que Gabriela Guillén diera a luz al hijo que esperaba unto a Bertín Osborne.

Precisamente, este bombazo lleva copando titulares y horas de televisión desde que se conociera la noticia de que el presentador ya había sido padre por séptima vez.

Bertín rompe su silencio

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

Gabriela Guillén explota ante la prensa

Sandra Barneda interrumpía la tertulia en 'Así es la vida' para dar paso a una compañera que estaba a las puertas de la casa de Gabriela Guillén. En ese momento, las cámaras captaban cómo salía de casa por primera vez después de dar a luz y, sobrepasada por ello, Gabriela estallaba ante los medios de comunicación pidiendo respeto y privacidad. "No puedo salir al médico, no puedo hacer nada (...) Os pido, por favor, respeto. Estoy fatal. Ya no puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Por favor, ¡dejadme!", decía.

Visiblemente alterada, Gabriela Guillén decía a la prensa que estaba en la puerta de su casa que no podían estar veinticuatro horas esperándola. "Lo siento mucho. He sido cordial, muy respetuosa con vosotros. Y lo que no puedo permitir es esto, ¡es un acoso!", denunciaba. La reportera de 'Así es la vida' le explicaba que no querían incomodarla y que tan solo querían saber cómo se encontraba.

"No me encuentro bien porque lo que ha pasado no lo voy a permitir. Y que sigan acosando...", decía. Pero Gabriela se veía interrumpida por una acompañante que se encaraba aún más con los medios. "Madre mía... esto se han vuelto locos todos, en serio. Os pido, por favor, respeto. Estoy fatal... No puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido", reaccionaba entre lágrimas.