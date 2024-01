Se conocieron en GH VIP y salieron de la casa más famosa de la televisión con planes de futuro y con algunas dudas que ponían en cuestión la veracidad de su relación. Sin embargo, Jessica Bueno y Luitingo parecen seguir callando bocas, al menos por las publicaciones que comparten en sus redes sociales, donde no dejan de decirse el uno al otro lo enamorados que están.

Tras unos días en familia, en los que a sevillana ha conocido a los padres de su novio, sorprenden unas declaraciones en las que la joven se niega a confirmar que sea la novia del cantante de Operación Camarón.

Incipiente relación

Luitingo y Jessica Bueno están en una fase de su relación en la que todo tiempo que pasan juntos se les queda corto. Tras terminar su aventura en 'GH VIP' y lanzarse a otra mayor como es la de oficializar su historia, la pareja no se separa, aunque el de Triana teme el momento en el que entre en juego la distancia. De ahí que no se haya podido contener y haya hecho a la que fuera también concursante de 'Supervivientes' toda una declaración de intenciones.

Los andaluces no dejan de dar pasos en su relación. Después de ver la confirmación de su amor con un apasionado beso o de pasar Fin de Año juntos, el cantante que puso voz a 'Chico perfecto' quiere demostrar que es la mejor opción para Jessica Bueno y que lo suyo con ella va en serio.

La forma que ha utilizado Luitingo de hacer esta nueva demostración que podría ser el principio de una nueva etapa para ellos ha sido como no podía ser de otra manera con la música. En concreto, con la letra de la canción 'Salitre' que cantan Camilo y Manuel Carrasco y que él ha llevado a su terreno.

No son novios: los datos que lo revelan

A pesar de que los concursantes de GH VIP se han vuelto inseparables desde que salieron de la casa de Guadalix, la sevillana sostiene que no son novios -pues no se siente aún "preparada para entablar una nueva relación"-, sin embargo, lo cierto es que Luitingo no podría ser más feliz a su lado. Por ello, el músico ha querido dedicarle una efusiva declaración de amor a la ex de Kiko Rivera.