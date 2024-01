Lluvia de críticas a Paz Padilla. La presentadora de televisión está sufriendo una oleada de ataques en internet por el gesto que ha tenido estas Navidades, que ha generado una ácida polémica en su contra con decenas y decenas de comentarios criticando su actitud por lo que muchos ven como una incoherencia.

Son muchos los que están censurando la imagen compartida por la famosa televisiva por el día de Reyes. Paz Padilla se enfrenta así a una nueva polémica, algo que no es nuevo para ella, al igual que para otros muchos personajes de la televisión que viven una gran exposición pública.

Sin embargo, en esta ocasión es ella misma la que se ha puesto en el disparadero al compartir una colorida y llamativa imagen navideña. Si bien la intención den Paz Padilla era mostrar la alegría de unas fechas rodeada de familia y seres queridos, la fotografía produjo más bien el efecto contrario, ocasionando todo un tsunami de críticas.

La imagen en cuestión es la de Paz Padilla en su casa rodeada de regalos y con toda la habitación en la que se sacó la fotografía literalmente envuelta en papel de regalo. Una imagen que ha sido tomada por muchos como un alarde de opulencia navideña que no casa con el mensaje que, según los críticos, Paz Padilla transmite a través de televisión.

Muchos se refieren a los mensajes que transmite Paz Padilla en su programa "Te falta un viaje", relativos hacia la sostenibilidad del planeta y contra el consumismo. Y critican que Paz Padilla no predique con el ejemplo en su vida real, publicando imágenes como la de su salón completamente forrado de papel de regalo.

"¿Pero esta persona es la misma que llora por los árboles en su programa de viajes?", se preguntan en los comentarios a la publicación de Paz Padilla, que lo cierto es que ha acumulado un sinfín de críticas.

"Qué auténtica locura…dolor de corazón todo ese gasto de papel que además se va a ir directo a la basura. Ojalá en 2024 seamos un poquito más conscientes y respetuosos con el planeta", sostiene otra persona crítica con Paz Padilla.

Más: "¿Entonces qué tipo de persona es? ¿La que va de humilde en 'Te falta un viaje'? ¿O la que despilfarra tanto papel? No le quito mérito a lo que hace, pero hay que ser consecuente con lo que se dice" o "A esta señora no la entiendo. Siempre hace apología del no consumismo y ¿esto qué es?". "Vaya tela...", ha puesto otro.

Si bien es cierto que entre tanta crítica también tiene defensores Paz Padilla. Entre ellos, otros famosos que alaban su originalidad al hacer semejante despliegue navideño en su casa.