Alba Carrillo es de esos personajes públicos que no deja indiferente a nadie. Lo mismo revoluciona un plató de televisión a golpe de bombazo que acaba despedida y poniendo en marcha un proyecto propio en la plataforma de streaming Twitch.

A través de su canal "El salón del té", se despachó a gusto contra Jorge Pérez, colaborador de Telecinco y con el que coincidió en programas como "Ya es mediodía", presentado por Sonsóles Ónega, así como en la fiesta de las pasadas navidades de la productora de dicho espacio, Unicorn. Una fiesta en la que la modelo habría tenido más que palabras con el exconcursante de Supervivientes.

Una posible infidelidad por parte de este hacia su mujer fue el bombazo de la temporada. Una noticia que acababa con el colaborador retirado de los medios y con Alba Carrillo despedida de Mediaset.

Pero ese episodio ya es agua pasada para la madrileña, que parece haber recuperado la ilusión al lado de un empresario.

De nuevo ilusionada

La modelo parece tener de nuevo el corazón ocupado, al menos es lo que puede deducirse de sus últimas publicaciones en Intagram. Y es que en el recopilatorio de los momentos más importantes de su 2023, la influencer no dudaba en incluir a su ¿nuevo amor?. "Y he conocido a Alex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024", escribía la modelo.

Sin embargo, poco se sabe de este empresario que tiene sus perfiles en redes sociales en privado, algo que no ha impedido que a la modelo le hayan empezado a llover las críticas nada más empezar el año.

Con el objetivo de hacer frente a los comentarios sobre su nueva relación, la madrileña ha dado un paso al frente para poner en su sitio a "los ofendiditos" que dicen "ya has pillado a otro, ya has cazado", tal y como revela la modelo, visiblemente molesta.

Todo esto mientras aseguraba que "estoy muy feliz y eso debe de molestar porque cuando estoy triste, llorando que me han echado, recibo muchísimo apoyo. Cuando estoy contenta y las cosas me van bien debe ser que a muchos les pica, os va a tocar rascaros. Estoy muy feliz", sigue en su relato.

"Son muchos los que ahora mismo saben que no les va a caer el gordo de la lotería. Ya lo siento. Seguid jugando, que igual algún día me quedo soltera", concluía Alba.