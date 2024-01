La magia del directo es lo que tiene, que a veces pude pillar con la guardia baja al presentador más avezado y no darle tiempo a reaccionar. Es lo que le ha ocurrido el pasado fin de semana a Emma García. La presentadora de 'Fiesta' parecía desconocer el complicado momento que atravesaba uno de los colaboradores del programa, Luis Rollán, quien visiblemente emocionado se negaba a profundizar en la razón de su malestar. "No quiero hablar de ello", señalaba el íntimo amigo de Isabel Pantoja.

Emma García la lía en directo

Este fin de semana, durante el espacio 'Fiestavisión' que organizó el programa Fiesta, Emma García vivió un momento 'tierra, trágame' cuando, sin querer, sacó a la luz una tragedia personal de uno de sus colaboradores.

La presentadora vasca se había percatado de que Luis Rollán, uno de los tertulianos habituales del programa y participante en el concurso navideño que ha realizado el espacio de Telecinco, no se encontraba bien. Por eso, hizo un alto en el programa y cuestionó al andaluz.

Visiblemente esquivo, y aunque Rollán ha tratado de disimular su malestar, finalmente, desveló qué le pasa y por qué no se sentía bien. "Han sido unos días duros. He perdido a una persona muy importante en mi vida", confesó el colaborador.

"No quiero hablar", detuvo su relato, visiblemente emocionado y al borde del llanto, Rollán. "Es que no lo sabía", se disculpó Emma García.

Por eso, Luis anunció que le quería dedicar a esta persona Se fue, de Laura Pausini, tras lo cual, Emma, consciente de su error, le dijo: "Yo no sabía nada, y tampoco me ha dado tiempo a que me lo explicase. Fijaos lo que es la vida y las tonterías que hacemos", le explicó la presentadora a los espectadores.