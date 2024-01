La guerra en el seno de la familia Ordóñez, lejos de cesar, se intensifica, y con ella se están desvelando y aireando situaciones familiares que se vivieron cuando Carmina Ordóñez, madre de los hermanos enfrentados, vivía sus peores momentos por sus adicciones y enfermedad. Fran Rivera y Julián Contreras no parecen dispuestos a enterrar el hacha de guerra, y la caja de los truenos sigue abierta de par en par.

Ahora ha sido Julián Contreras, hermano pequeño de Fran Rivera por parte de madre, el que ha contraatacado volviendo a cargar contra Fran Rivera, después de que el torero le replicase con palabras muy duras.

"Es un tipo muy ignorante, el pobre no da para más", llegó a decir Fran Rivera sobre Julián Contreras. Previamente, este había estallado contra su hermano mayor por sus palabras hablando sobre la enfermedad y los problemas de adicciones de Carmina Ordóñez, madre de ambos. El torero habló del tema en "¡De Viernes!", el programa de Telecinco.

Ahora, Alessndro Lequio ha sido el último en pronunciarse sobre la tensión que reina entre los hermanos.

Lequio se posiciona

Alessandro Lequio se pronuncia durante el directo de 'Vamos a ver' para analizar las declaraciones de Julián Contreras hablando de Fran Rivera en '¡De viernes!'. El colaborador confiesa cómo vivió aquella época, donde estaba muy cercano a Carmina Ordóñez y donde vio cómo actuaban los hijos de ésta durante esos años.

Julián Contreras se sentó en la silla de '¡De viernes!' para responder a todas las declaraciones que realizó Fran Rivera unas semanas antes. El hijo menor de Carmina señaló la actitud de su hermano, dijo que la relación entre hijo y madre era muy distante y se deshizo en insultos durante una llamada telefónica: "Mi hermano es machista de libro, totalmente anacrónico y es un ignorante absoluto, no sabe lo que es sufrir".

Lequio desmonta la versión de Julián Contreras: "Yo conocí a Carmina, lo que hizo Fran fue pagar y pagar"

El colaborador italiano, que escuchaba con atención las palabras de Julián Contreras, no pudo evitar pronunciarse sobre Julián Contreras y señalarlo públicamente: "El discurso de este chico fue de lo lamentable a lo penoso, empezando por la mentira inicial... no puedes ir a responder a una entrevista diciendo que no has visto la entrevista".

Tras esto, Alessandro Lequio confesó una vivencia personal junto a la madre de los dos protagonistas: "Yo sí conocí a Carmina, lo único que hizo Fran fue pagar, pagar y pagar, y lo único que hicieron todos los demás fue poner la mano".

"Todos tenemos el compromiso moral de ayudar a nuestros hermanos cuando tienen necesidades, pero todo tiene un límite. Una cosa es hacer de hermano y otra hacer de primo", sentencia Alessandro Lequio mirando a sus compañeros. Por último, ante la insistencia de Alexia Rivas, el italiano destaca que Julián Contreras no terminó los estudios que le pagaba su hermano: "Este chico que presume de intelectual, aunque sin reconocer que académicamente su hermano le pagó absolutamente todo, a la hora de la verdad, este señor no tiene ningún estudio terminado, ninguno".