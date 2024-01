Hacía mucho que no saltaba a la palestra pública el hermano de Rocío Jurado y ahora lo ha hecho, pero no por sus éxitos, sino por todo lo contrario. Y es que Amador Mohedano arrastra una enorme deuda con Hacienda a la que no podría hacer frente ya que se encuentra sin trabajo y con una pensión mínima: "Podría perder la casa de la cantante".

Preocupación por la salud de Amador Mohedano tras lo último que ha subido su hija Chayo: "Está hecho polvo" Ha sido en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, donde se ha conocido la grave situación económica que atraviesa el que fuese el representante de la más grande. Como explicaron en el programa, Hacienda le reclama 247.000 euros y, de no pagar esta cantidad dentro de un plazo establecido, le embargarán las cuentas. Pero si esto no fuera suficiente, y teniendo en cuenta su situación actual parece que no, podrían quitarle la casa que le dejó en herencia Rocío Jurado, como apuntó el periodista Pepe del Real en Vamos a ver. De momento, Amador Mohedano ya ha recibido la notificación de Hacienda, así que habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Figura icónica Rocío Jurado, oriunda de Chipiona, Cádiz, nació el 18 de septiembre de 1946, y se erigió como una figura icónica y sumamente querida en el ámbito musical español. Adoptando el nombre artístico de Rocío Jurado, Rocío Carrasco Mohedano inició su trayectoria en la música en la década de los sesenta. Desde temprana edad, su innato talento vocal se manifestó claramente. A los 16 años, se alzó con el primer lugar en un concurso de talentos local, desencadenando así su participación en diversos festivales y eventos en Andalucía. En 1968, el lanzamiento de su álbum debut, titulado "Rocío Jurado canta a España", marcó un hito al incluir canciones populares de distintas regiones del país. Este éxito la catapultó a la fama, consolidándola como una de las artistas más apreciadas en España. A lo largo de su carrera, Rocío Jurado produjo más de 30 álbumes, alcanzando ventas millonarias a nivel mundial. Su versatilidad la llevó a incursionar con éxito en la actuación, participando en diversas películas y series de televisión. Además de su destacada carrera artística, Rocío Jurado se erigió como defensora de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un referente para este colectivo. En una época en la que la homosexualidad era un tema tabú en España, la cantante abogaba abiertamente por el respeto y la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. La vida personal de Rocío Jurado estuvo marcada por tragedias, como la pérdida de su hermano en un accidente de tráfico en 1984 y el grave accidente de tráfico de su esposo, el torero José Ortega Cano, en 2006, que lo dejó en coma por varios días. La lucha contra el cáncer también formó parte de sus desafíos, y en 2006, después de una prolongada batalla contra la enfermedad, falleció a los 61 años. La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. No obstante, su legado perdura a través de su música, continuando como fuente de inspiración para numerosos artistas y admiradores.