Cada noche el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas para sorprender a los comensales. Sin embargo, muchas veces las tornas se invierten y el el presentador y la dirección del programa la que acaba llevándose las manos a la cabeza con las salidas de tono de los solteros que acuden a 'First dates'.

El dating show de Cuatro se ha consolidado como un imprescindible de la parrilla televisiva de la cadena del grupo Mediaset. Del programa presentado por el carismático Carlos Sobera han salido parejas que han decidido unir sus caminos tras esa primera cita ante las cámaras y otros que han regalado auténticos momentazos por más bien todo lo contrario. Esa poca sintonía es algo de la que hicieron gala dos de los comensales del restaurante del amor, cuya falta de feeling llevó al programa a tomar cartas en el asunto.

La cena más tensa

Este lunes, 8 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’, uno de sus programas más seguidos y comentados en las redes sociales. El objetivo del formato es que quienes acuden a él encuentren al amor de sus vidas, aunque no siempre lo consiguen, y sino que se lo digan a Ricard.

A sus 56 años, Ricard vivió una de las citas más tensas de la historia de ‘First Dates’. El soltero es un ingeniero técnico y vive en un barco. Sufrió un accidente de moto hace 10 años y ese es el motivo por el cual se jubiló al sufrir una minusvalía a raíz del accidente. «Estuve tres meses ingresado, muchas operaciones… Eso me cambió la vida. Valoro el momento, las cosas pequeñas, cotidianas», reconoció ante las cámaras del programa.

Su cita era Mari Carmen, una limpiadora de 52 años y divorciada. Ya desde el primer momento, Ricard no le convenció en absoluto. Así lo confesó ella misma: «No, no me ha gustado, lo siento». La tensión entre ambos comenzó nada más conocerse, con la soltera dando sorbos sin parar a su vaso de agua. «Esto de vivir en un barco, es que no me llama, lo siento mucho», aseguró la soltera al equipo del programa.

"No querrás que me coma el postre delante de ti"

No obstante, la velada continuó, aunque la tensión se podía cortar con un hilo. Por tal motivo ella decidió ser clara con su cita: «Tu vida y la mía son muy diferentes, entonces como que no vamos a coincidir». Ricard le reprochó que ella buscaba a alguien que piense y sea como ella: «Qué aburrido». Como era de esperar, esto gustó todavía menos a Mari Carmen: «Es que me ha llamado aburrida. Primero me ha llamado estirada y luego me ha dicho aburrida. Pues entonces, no querrás encima que me coma el postre delante de ti».

En ese momento, la soltera cogió su bolso y, ni corta ni perezosa, se marchó del restaurante de ‘First Dates’, dejando plantada a su cita. «Yo me marcho porque no estoy cómoda, lo siento mucho y espero que tengas mucha suerte», le espetó, antes de despedirse de él y abandonar el local.