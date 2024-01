No corren buenos tiempos para los hermanos Rivera Ordóñez. Después de que Fran Rivera se despachase a gusto contra sus hermanos, con los que no mantiene en la actualidad ningún tipo de relación, Julián Contreras, saltaba a la palestra para dar la estocada final al torero con unas demoledoras declaraciones en las que tildaba al exmarido de Eugenia Martínez de Irujo de ser "soberbio, machista, clasista y cobarde".

"Es un tipo muy ignorante, el pobre no da para más"

Julián Contreras ha concedido una exclusiva en la revista Lecturas en la que no se ha cortado con su hermano Fran Rivera el día de su 50 cumpleaños, algo a lo que ha reaccionado este ante las preguntas de la prensa.

Después de que Fran Rivera hablase en 'De Viernes' más sincero que nunca sobre la relación con su madre, su problema con las drogas y su vida más privada; Julián Contreras ha estallado contra él en y no se ha cortado nada en sus declaraciones en esta revista.

Reconciliación imposible

Julián contreras se sentó en el plató de ‘¡De viernes!’ y fue muy duro con su hermano, Francisco Rivera que, previamente, también dio una entrevista en la que parecía dar por perdida la relación con él. Ahora, ‘TardeAR’ muestra en exclusiva la reacción del torero a la última entrevista de su hermano.

"No lo he visto porque me imaginaba que podía ser doloroso y he preferido no verlo para no pasar un mal rato", decía Francisco ante la llamada de 'TardeAR' y explicaba que no entiende que su hermano insinuara que no se ocupó del problema de su madre, Carmen Ordóñez: "¿Dice que me desentendí de mi madre? Me da pena que diga eso sabe que no es verdad".

Pero ¿Puede que los hermanos se reconcilien? Francisco no parece dispuesto: "Hoy por hoy no es una opción". "¿Cómo puede despellejar a alguien y luego decir que se quiere reconciliar?", se preguntaba el torero, para quien esta postura "no es entendible" y añadía: "No lo veo fácil".