Hace solo una semana que hemos estrenado año y ha dado tiempo a que los hermanos Ordóñez desentierren su hacha de guerra y anden a la gresca o que Gabriela Guillén diera a luz al hijo que esperaba unto a Bertín Osborne.

Precisamente, este bombazo lleva copando titulares y horas de televisión desde que se conociera la noticia de que el presentador ya había sido padre por séptima vez.

Bertín rompe su silencio

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

Comunicado

'Vamos a ver' emite en directo el comunicado que Gabriela Guillén ha hecho llegar a los medios de comunicación debido a todo lo que se está rumoreando sobre el parto, su hijo y, sobre todo, por la prueba de paternidad de Bertín Osborne.

"Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzis a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada", comienza diciendo.

"Nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia", añade Gabriela Guillén sobre su situación actual. Por otro lado, continúa diciendo: "En los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y la legalidad...".

"Ante tales circunstancias, les reugo a todos el debido respeto a mi entorno familia, a mi propia persona y a mi hijo... de lo contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restrablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos", sentencia de forma contundente.