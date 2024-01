Sofía Vergara aterrizaba en El hormiguero para presentar su último proyecto para Netflix, 'Griselda', una serie que narra la historia de una de las narcotraficantes más sonadas de la década de los 70. El proyecto producido por la actriz colombiana y en el que ella se mete en el papel de la protagonista, llevó a la intérprete a aprender a hacer cosas por primera vez por exigencias del guion. Estos y más secretos fueron desvelados por la actriz que dio vida a la carismática Gloria en la laureada Modern Family.

Nuevo proyecto

El Hormiguero volvió a la programación de Antena 3 y recibió en su primera entrega de 2024 a una estrella internacional como Sofía Vergara. La intérprete colombiana presentó Griselda, la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero.

En la ficción de seis episodios, la actriz da vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70: "Fue realmente difícil para mí porque nunca había actuado en español", admitió la artista.

El ambiente de confianza entre Pablo Motos y su invitada fue palpable durante todo el programa, haciendo bromas y comentarios entre ambos con el buen humor como protagonista.

"Haz preguntas más precisas si quieres que te conteste", le dijo la invitada al valenciano, que siguió preguntándole sobre Griselda y algunas curiosidades de la ficción de Netflix.

Por ejemplo, la actriz comentó que "tuve que aprender a fumar y a tomar cocaína para la serie porque nunca lo había hecho. Me enseñó el director, Andrés Baiz". Y argumentó que "no fue difícil, pero a los 50 años, ¿quién quiere aprender a fumar? Me daba un poco de angustia hacerlo, pero sabía que me iban a pagar bastante por la serie".