Ana Obregón sigue acaparando titulares. Después de que esta semana saliera a la luz las presuntas irregularidades en las donaciones que la actriz habría hecho a la fundación Alex Lequio, organización a la que se había comprometido a destinar lo recaudado por las exclusivas sobre el nacimiento de su nieta Ana Sandra y lo obtenido por el libro 'El chico de las musarañas', la bióloga y la fundación que preside han dado la cara asegurando que todos los movimientos se encuentran en regla, además, ha añadido que "Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita".

La actriz explota Este viernes, ‘Vamos a ver’ ha mostrado las declaraciones de Ana Obregón, que reaparece después de toda la polémica económica surgida por la supuesta donación que haría de sus exclusivas a la fundación de su hijo Aless Lequio y tras las declaraciones de su ex y padre de su hijo, el colaborador Alessandro Lequio. La actriz, después de ver las últimas declaraciones del padre de su hijo, estallaba explicando: “Ha habido un anticipo, por supuesto porque yo he estado 10 meses trabajando, pero lo que no puedo decir es la cantidad porque es confidencial. En ese anticipo, hay unos derechos de autor”. "Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso", decía hablando de la fundación la cual era un deseo de su hijo. "Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro. Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita". Sobre Anita, también ha declarado que: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita", añadía Ana Obregón. La fundación, por su parte, defendía a la actriz ante toda polémica explicando mediante un comunicado: "Ante las noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad que vienen sucediéndose en los últimos días a través de diferentes medios, venimos a manifestar que las cuentas reflejan con lealtad la realidad económica de la misma".