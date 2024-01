Ana Obregón sigue acaparando titulares. Después de que esta semana saliera a la luz las presuntas irregularidades en las donaciones que la actriz habría hecho a la fundación Alex Lequio, organización a la que se había comprometido a destinar lo recaudado por las exclusivas sobre el nacimiento de su nieta Ana Sandra y lo obtenido por el libro 'El chico de las musarañas', la bióloga y la fundación que preside han dado la cara asegurando que todos los movimientos se encuentran en regla, además, ha añadido que "Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita".

"La verdad está saliendo" La presentadora de televisión italiana Antonia Dell'Atte ha estallado contra Ana Obregón y la ha culpado de todas las polémicas que están surgiendo y que ensucian la imagen de su hijo. Ante las cámaras de Europa Press durante la presentación de Bailando con las estrellas, la modelo ha asegurado que ha rezado mucho y ha puesto todo "en manos de Dios", añadiendo que "la justicia divina ha llegado". "No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco, falta la verdad que vosotros conocéis", ha asegurado la italiana Con respecto a la polémica surgida en torno a la Fundación Aless Lequio, Antonia Dell'Atte no ha podido evitar estallar contra Ana Obregón. "Pido a la justicia divina que haga justicia. La gente se cree que son libres. Mira, no hay cosa peor en este mundo que creerse intocable", ha expresado la modelo. Ha asegurado, también con relación a Obregón, que "no hay cosa peor que los que tienen el poder y los que son miserables porque tienen abuso del poder, entonces yo me quedo con mi dignidad que siempre he tenido". Aun así, Antonia Dell'Atte ha preferido mantenerse al margen: "Mi silencio ha hablado y la verdad está saliendo".