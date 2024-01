La Isla de las Tentaciones ha arrancado su séptima temporada con sorpresas inesperadas. A pocos días de iniciar la aventura, parece ser que una de las parejas no aguantó la presión y ha decidido abandonar. Rober, pareja de Alba Casillas, tomó la decisión después de escuchar unas duras críticas de su pareja hacia él que "le superaron".

No obstante, al margen del mal trago, la realidad es que este es el altísimo precio a pagar al que las parejas se exponen. De hecho, al parecer no será la primera pareja que dejará las villas antes de tiempo, aunque en este caso quedan programas por delante.

Haya o no haya abandonos, el interés del reality recae sobre todo en los dramas, enfrentamientos y momentos que puedan quedar para la posteridad, y precisamente estas cosas no escasean en La Isla de las Tentaciones. Todo mínimo seguidor sabrá a qué hace referencia ese "Estefanía" a los cuatro vientos, "la manita relajá", o "tú a mí no me vuelves a ver en tu vida".

De todas maneras, en la realización siempre hay cabida para los errores y esta edición no ha sido menos. En este caso, se trata de un fallo que, a pesar de ser bastante evidente, había pasado totalmente desapercibido. En La Isla de las Tentaciones todos pueden elegir el nombre por medio del que quieren que se refieran a ellos y la frase de presentación con la que deben causar esa primera imagen -muy al estilo Next-. Andrea, la tentadora aterrizada desde Asturias, se presentó con su mote, aunque parece que el equipo de realización no lo entendió muy bien.

Problemas de entendimiento

El programa lleva semanas presentando a Andrea como una joven que se dedica al entrenamiento personal y cuyo apodo es 'La Palas'. Todo bien hasta aquí; nada era excesivamente extraño para la audiencia. Sin embargo, por norma general los perfiles de estas personas suelen ser públicos y en ellos suelen comentar el programa y profundizar un poco más.

Uno de estos usuarios ha llegado hasta el perfil de Andrea y ha descubierto que ella misma luce su apodo en el perfil, aunque no parece ser el mismo que La Isla de las Tentaciones rotula. En lugar de ser 'La Palas', en realidad es 'La Palace', un juego de palabras con su apellido, que es Palacio.

Ha sido un usuario de Twitter el que ha desvelado el pastel junto a un "por qué nadie habla de esto". En los comentarios de la publicación ha habido todo tipo de respuestas; desde a los que las cosas les cuadraban más, hasta los que pensaban que "lo de las palas es porque enterraba a sus ex". De hecho, cuando la concursante anunció a través de su perfil que participaba en La Isla, ella misma se presentó: "Soy Andrea La Palace, la nueva tentadora de La Isla de las Tentaciones".