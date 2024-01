Este jueves, acudieron a El Hormiguero tres invitados de lujo para presentar la vuelta de uno de los programas favoritos de la audiencia: El Desafío. Pablo Motos contó con la presencia de Pepe Navarro, mítico presentador de televisión, Chenoa, cantante y ahora presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, y Mar Flores, modelo y actriz española que confesó en el programa uno de sus mayores miedos.

En esta ocasión, Pablo Motos dejó a un lado las últimas polémicas que le rodean tras la reciente visita de la famosísima actriz, Sofía Vergara, para charlar de forma amistosa con los tres invitados y participantes de El Desafío, que fueron desengranando algunas de las pruebas a las que se han enfrentado.

El programa también sirvió de debut, tanto para Pepe Navarro, como para Mar Flores que, pese a que ambos acumulan innumerables horas en la pequeña pantalla, era la primera vez que visitaban a las hormigas más famosas de la televisión española. Chenoa, en cambio, ya es una habitual entre los invitados al plató de El Hormiguero.

Si en algo se destaca El Desafío, es en la dureza de sus pruebas, llevando al límite a los participantes con diversas pruebas que hacen cortar la respiración de los espectadores. Esta competición, que será la cuarta temporada enfrentando a famosos, cuenta también con un selecto jurado que estará formado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

Además, de los tres anteriormente mencionados, el influencer y marido de María Pombo, Pablo Castellano, la instagramer, Marta Díaz, los actores Adrián Lastra y Mónica Cruz y el cantante y pareja de Alaska, Mario Vaquerizo, también formarán parte del equipo de concursantes que intentarán hacerse con el premio del programa.

El mayor miedo de Mar Flores

La modelo, Mar Flores, confesó en El Hormiguero que esta nueva aventura televisiva como participante de El Desafío le ha supuesto un gran reto y, también, ha servido como enseñanza a sus hijos, para que aprendan que "en la vida lo necesario es el esfuerzo, dar lo mejor de uno mismo, y no frustrarse", afirmó.

También se mostró muy contenta por haber participado en el programa dando el máximo, aunque, en ocasiones, regresase a su casa "llena de moratones". Sus anteriores apariciones en televisión se dieron como colaboradora en los programas Y ahora Sonsoles y en Espejo Público. En 2021 también tuvo su momento como cantante y concursante de Mask Singer, donde participó disfrazada de flamenco.

Sin embargo, en esta ocasión, no todo ha sido coser y cantar. En una de las pruebas más reconocidas, Mar Flores reconoció haber sufrido "Un trauma brutal" y casi no realiza esta prueba, en contra de las indicaciones de los propios encargados del espectáculo.

Y es que, la prueba de apnea, en el que los concursantes tienen que durar el máximo tiempo posible debajo del agua sin respirar, fue un muro difícil de superar para la modelo. No solo la dureza del reto en sí, sino una traumática experiencia del pasado casi le obliga a abandonar.

La actriz explicó que ya había realizado submarinismo anteriormente, y que en una de las inmersiones, tuvo un accidente que, satisfactoriamente, no pasó a mayores. "Pasando por una cueva se me enganchó el respirador y se me fue", aseguró. En esa ocasión le paralizó el miedo, quedándose sin aire y sufriendo una experiencia que no se la desea a nadie.

En El Desafío se tuvo que volver a enfrentar a este temor y, si revelar que ocurrió al final, dejó claro que observar como sus compañeros eran capaces de aguantar la respiración debajo de el agua le llevó a intentar superarse, aunque no ha desvelado el final, dejando la intriga de cómo supero este obstáculo.

De esta forma, Mar Flores declaró uno de sus mayores temores provocado por una experiencia traumática del pasado. Esta vivencia casi le hace a abandonar uno de los programas de moda de la televisión como es El Desafío.