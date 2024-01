Dos días después de emitir un contundente comunicado pidiendo respeto por su intimidad y la de su bebé, y advirtiendo que no dudará en tomar medidas legales si continúa la 'persecución mediática' a la que asegura estar sometida desde que salió a la luz que esperaba un hijo junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha roto su silencio.

Más fuerte y con mejor cara que en sus últimas apariciones -en las que confesó al borde del llanto que estaba "fatal"- la fisioterapeuta ha dado la cara y ha respondido al cantante tras sus declaraciones a '¡Hola!' asegurando que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común.

"El bebé está precioso"

Gabriela Guillén atiende amablemente a la reportera de 'Vamos a ver' y contesta a las preguntas de Joaquín Prat. La madre del hijo de Bertín Osborne aclara si se va a marchar a vivir a Paraguay, si bautizará al niño y confiesa varios datos sobre el padre.

La reportera le hizo entrega de un regalo para el bebé que Gabriela recogió con mucha ilusión. Tras esto, la protagonista contestó a las preguntas de la periodista: "Estoy bien, recuperándome y el bebé está precioso".

Gabriela ¿abandona España?

Al ser preguntada por el parecido del menor, sobre si es rubio y si tiene rasgos de Bertín Osborne, Gabriela Guillén echa balones fuera mientras sonríe: "Se parece a mí, es precioso y sin comentarios". Luego, la protagonista confirma una noticia: "Claro que lo voy a bautizar, estoy deseando que esté un poquito más fuerte y poder bautizarlo".

Una de las cuestiones que Gabriela Guillén quiere aclarar son todas las informaciones que apuntan a que se va a marchar de España junto a su hijo: "No sé por qué ha salido todo eso, de si me iba a ir a Paraguay... yo tengo aquí mi casa, mi trabajo, mis amigos; es verdad que mi familia la tengo en Paraguay, pero mi casa es aquí". Por si hubiese dudas, añade: "Si voy, iré para desconectar, pero no para quedarme. Este es mi país, amo España, amo Madrid, llevo aquí 17 años y no pienso mudarme".

"No sabe cómo se llama el bebé"

La reportera no puede evitar preguntar a Gabriela Guillén directamente sobre la famosa llamada de Bertín Osborne. La entrevistada, que no quiere decir nada sobre el cantante, contesta: "Prefiero no hablar del tema, no quiero seguir con esto de si dijo o... No hubo llamada, no hubo absolutamente nada entre esa persona y yo".

La reportera escucha con atención a la joven y le pregunta sobre el nombre de su hijo. Gabriela Guillén se pone seria y zanja este asunto: "Yo lo siento mucho porque de mi boca no va a salir su nombre. Lo peor es que luego se filtra, se meten en mi vida y es lo que me cabrea. Prefiero no decir el nombre, es el amor de mi vida y lo quiero proteger".