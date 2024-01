Tamara Falcó ha pasado su primera Navidad como mujer de Íñigo Onieva. Tras una sonada polémica marcada por una supuesta infidelidad del empresario a la marquesa de Griñón, finalmente la pareja se reconcilió y acabó pasando por el altar en una de las bodas más esperadas del año.

El evento congregó a un gran número de rostros conocidos del mundo del corazón y no estuvo exento de críticas incluso anécdotas al acabar ardiendo parte de la casulla del cura que oficiaba el enlace. Un contratiempo que no pasó desapercibido ni a los presentes ni a los que siguieron la ceremonia a través de redes sociales.

Y es que todo lo que hace algún miembro de la familia Preysler siempre trae cola. Ahora, la marquesa de Griñón ha vuelto a El Hormiguero tras el parón navideño y ha contado algunas anácdotas de su escapada a Suiza con su marido, Íñigo Onieva, al que acusa de haberla "engañado".

"Fue todo una mentira de mi marido"

Este jueves, tras la entrevista a los invitados del día, Mar Flores, Chenoa y Pepe Navarro, Pablo Motos moderó la primera tertulia de actualidad de 2024 con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Lo primero que le preguntó el presentador a sus colaboradores fue cómo les habían ido las navidades: "Yo he hecho un curso de cocina de pasta fresca en Italia y ahora tengo todos los utensilios que te puedas imaginar en mi casa", señaló Roca.

La marquesa de Griñón les contó que "he estado en Miami y luego en Suiza, en una clínica de macrobiótica para empezar bien el año porque me he comido todos los turrones del mundo".

"Fui para compensar los excesos de las navidades. He soltado lo que había cogido porque me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber", admitió la madrileña.

La hija de Isabel Preysler y su marido, Íñigo Onieva, comenzaron el año esquiando en las pistas de Gstaad, en los Alpes suizos, como bien informaron a sus seguidores por redes sociales.

"En Suiza hice raquetas ¡y fue todo una mentira de mi marido!", exclamó entre risas. La tertuliana explicó que "Íñigo me engañó para que le acompañara en una excursión con raquetas por la nieve, y fue más dura de lo que pensaba", indicó la socialité.