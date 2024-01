Muchos seguidores de Sofía Suescun están preocupados por el estado de salud de la que fuera ganadora de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco. Y es que la influencer tuvo que acudir hace unos días al médico por un problema que tenía en el ojo. Pero eso no es lo único que le afecta a Sofía, ya que en sus redes sociales acaba de publicar una story en la que cuenta que "adelanto mi operación". Ante esta intervención quirúrgica, Suescun asegura que "estoy nerviosa".

No es para menos, una operación, por pequeña que sea, no es para tomársela a broma. En el caso de la que fuera ganadora de Supervivientes, se trata de una intervención en la nariz, que ha sido programada para el próximo 26 de enero, dentro de quince días.

En su publicación en el perfil de Instagram, Sofía Suescun asegura que, por un lado, "me muero de ganas", pero por el otro, "estoy nerviosa, lo reconozco, aunque me voy a poner en las manos más prestigiosas de España y eso me tranquiliza". También se abre a que sus seguidores le pregunten sobre la intervención.

Uno de los rostros más demandados

Sofía Suescun, en un giro inesperado, transitó de ser uno de los rostros más demandados en la televisión a desaparecer de la escena mediática, todo debido al veto impuesto por Telecinco. Desde ese momento, su presencia en los programas del "Universo Sálvame" se ha vuelto nula. Paralelamente, la exganadora de "Gran Hermano" ha diversificado sus horizontes, sumando múltiples proyectos a su cartera profesional. En las últimas semanas, ha colaborado en proyectos para reconocidas marcas como Netflix o Amazon Prime Video.

A pesar de que las plataformas de vídeo no la han buscado específicamente como actriz, han reconocido el potencial de su imagen. Sofía Suescun se erige como una verdadera "it girl", con una base de seguidores que supera los 1,3 millones en redes sociales, consolidándose como una auténtica "influencer".

El origen de su fama se remonta a su victoria en "Gran Hermano 16" en 2015. Posteriormente, su participación como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa" la introdujo en el complejo entramado del "Universo Sálvame". En 2018, su incursión en "Supervivientes" culminó nuevamente con la victoria. Durante un extenso periodo, fue una presencia constante en los platós de Telecinco.

No obstante, en un cambio de rumbo reciente, su figura ha estado ausente en las emisiones de Telecinco, aunque ha destacado como imagen en diversas campañas publicitarias, colaborando con distintas marcas y compañías.

El camino de Sofía Suescun parece bifurcarse, alejándose de las luces de Telecinco para explorar nuevas oportunidades y expandir su influencia más allá de los confines televisivos tradicionales. Su metamorfosis de estrella televisiva a una figura polifacética e influyente demuestra su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento.