Cuando pensábamos que el huracán que había provocado la entrevista de Francisco Rivera en '¡De viernes!' se había calmado, llega Julián Contreras y vuelve a la carga. En esta ocasión para contestar a su hermano de todo lo que ha dicho de él estas últimas semanas... y lo cierto es que parece que está muy enfadado, ya que ha asegurado que "lo hace todo por dinero".

El mismo programa donde fue entrevistado el torero pudo hablar con Julián y emitió este viernes qué opina el hijo de Carmina de lo que ha dicho su hermano... y la verdad es que, lejos de estar más cerca de una reconciliación, sus mensajes son incendiarios.

Pero, vamos paso a paso.

Enfermedad y problemas econíomicos

Fran Rivera se ha mantenido durante años bastante celoso de su intimidad, sin embargo, el torero decidía contar en ‘De viernes’ aspectos de su vida hasta ahora desconocidos, como detalles de su relación con Eugenia Martínez de Irujo, o cómo vivió los momentos más complicados de su madre.

“Con mi hermano Julián y mi hermano Kiko no tengo relación, no les deseo nada malo, pero tampoco dudo de que el tiempo pone a cada uno en su sitio; con Cayetano a veces bien, a veces mal”. Con estas palabras se refería Fran Rivera a sus hermanos en la primera entrega de la entrevista, unas declaraciones a las que Cayetano contestó con un “con mis hermanos tengo la relación que tengo que tener”.

A mí tener mala relación con mis hermanos me duele, pero es verdad que siempre tengo que ser yo el que olvide, respeto que la gente vaya a programas de televisión para llevar dinero a su casa, pero siempre era hablando mal de mí (…) Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido (...) Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".

A sus 37 años de edad, Julián comenta que vive volcado en cuidar a su padre. El segundo esposo de Carmen Ordoñez padece una severa enfermedad degenerativa y cada día que pasa su situación empeora. “Hemos hecho un matrimonio de padre e hijo y estamos viviendo una vida compartida, lo cual para mí es una suerte. Es mi padre, mi amigo, mi compañero”, explicaba hace un tiempo con enorme cariño.

Su profesión

A pesar de que muchos no sabrían encontrar una profesión en la que encasillar al hermano de Fran y Cayerano Rivera, el ex concursante de la cuarta edición de 'Gran Hermano VIP' lo tiene claro: es coach y orador. De esta manera se presenta en las redes sociales donde tiene varios vídeos opinando sobre temas de actualidad social como la inmigración. En su historial de publicaciones podemos encontrar una fotografía del año 2022 en la que aparece participando en un coloquio y tiene también un canal en Youtube y otro de Tik Tok en los que vierte sus reflexiones