La paternidad de Bertín Osborne sigue dando que hablar. Después de que Gabriela Guillén diese a luz al sexto hijo del cantante el pasado 31 de diciembre y de las incendiarias declaraciones del presentador asegurando que no sería padre "porque no me toca", la joven permanece recluida en su domicilio, junto a su madre y alejada aunque al tanto de toda la polémica generada.

Ahora, Raquel Arias, amiga y portavoz de la fisioterapeuta ha dado un paso al frente y avanza los próximos movimientos de la paraguaya. Y es que según la colaboradora de 'Así es la vida', la joven tiene previsto hablar y contar su versión.

Gabriela Guillén se pronuncia

A pesar de que estos deberían ser los días más felices en la vida de Gabriela Guillén tras convertirse en madre de su primer hijo el pasado 31 de diciembre, no están siendo momentos fáciles para la ex de Bertín Osborne. La actitud del cantante, que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre y ha revelado en ¡Hola! Que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común, unida a la presión mediática que está soportando desde hace meses, han hecho que la paraguaya estalle.

Enamorada

Gabriela Guillén ha intervenido en directo en el programa ‘Así es la vida’ y ha respondido a algunos de los interrogantes que planean sobre su maternidad con Bertín Osborne. La modelo se ha mostrado muy generosa con nuestro programa y ha despejado varias dudas.

Pocos días después de dar a luz a su primer hijo en común con el presentador, la joven asegura que está “bien”, “más tranquila” y que se encuentra muy volcada en el cuidado de su pequeño: “Es lo único importante. Ahora mismo estoy muy centrada en mi bebé, que esté bien de salud”.

La entrevista asegura que está “enamorada” de la carita de su bebé y que es mirarla y se le pasan “todos los males”. En cuanto a Bertín Osborne, asegura que no tiene “nada que decir sobre él” y ha respondido a un gran interrogante.

Se decía que el famoso cantante se había puesto en contacto con ella, algo que ella ha negado, asegurando que nunca rechazó una llamada de él: “A mí no me ha llamado hasta ahora. Espero que no lo haga. No sé cuál sería la finalidad de la llamada si no es para pedir perdón por el daño que ya está hecho”, asegura.

Sobre la prueba de paternidad que podrían solicitarle, Gabriela Guillén se muestra contundente: “En el primer momento que pide la prueba, ya está dudando de mí y no tengo duda porque sé quién es el padre de mi hijo. Que dude de mí es una ofensa muy grande. Yo no he hablado con él y no tengo intención”, declara.

A la pregunta de si se sentará en algún plató de televisión a contar su historia, Gabriela Guillén se muestra firme: “Estaré en mi derecho de hablar cuando quiera, pero, de momento, no lo voy a hacer porque no me siento preparada”, apuntaba la modelo.

Es hablar de su hijo y a la ex de Bertín Osborne le cambia la cara. Se le cae la baba y asegura que es lo mejor que le ha pasado: “Es precioso, estoy enamorada de mi hijo. Es lo más bonito que tengo y, por él, todo merece la pena”.