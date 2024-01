Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez tienen una estupenda relación. Ambas son uña y carne y comparten infinidad de momentos en Instagram. Lo mismo pasan una tarde de compras, que salen a tomar algo o se hacen retoques estéticos juntas. Lo cierto es que demuestran ser un apoyo incondicional la una para la otra.

Ahora, Rodríguez se encuentra concursando den GH DÚO, la casa más famosa de la televisión y por la que se dio a conocer Adara hace ya unos años, al participar en GH 17. La entrada de la madre de la influencer no fue para nada tranquila, más de un encontronazo con Ivana Icardi, quien tiene un pasado común con Adara al compartir como exnovio a Hugo Sierra, los comentarios en el debate de ayer no se hicieron esperar. En concreto, fue Laura Bozzo la que soltó un duro comentario acerca de Elena Rodríguez que Adara no pasó por alto y al que contestó en Twitter.

Adara planta cara

A Adara Molinero le ha dolido profundamente el lamentable comentario que Laura Bozzo, colaboradora del debate de ‘GH DÚO’, ha vertido contra su madre, Elena Rodríguez, durante la primera entrega dominical de esta segunda edición. Un comentario fruto de la desinformación.

La presentadora americana y exparticipante de ‘GH VIP 8’ se ha deslenguado como habitualmente acostumbra y, tras ver el vídeo de una mega bronca entre Elena e Ivana Icardi, ha llegado a verbalizar que «la madre de Adara lleva viviendo de su hija toda la vida». Una frase muy hiriente y basada en la ignorancia.

Mi madre ha trabajado toda su vida en un laboratorio empaquetando y cargando cajas. Levantándose a las 6. Ahora es taxista y se levanta a las 6 igualmente día tras día. Echando un montón de horas #GHDÚODBT1 — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) January 15, 2024

Estas duras declaraciones han levantado una enorme controversia en el plató y Adara Molinero, espectadora del debate desde casa, no ha tardado en reaccionar al ataque de la peruana hacia su madre. Y lo ha hecho dejado una réplica de diez en cuenta oficial de X, red antes conocida como Twitter.

«Mi madre ha trabajado toda su vida en un laboratorio empaquetando y cargando cajas. Levantándose a las 6. Ahora es taxista y se levanta a las 6 igualmente día tras día. Echando un montón de horas», ha escrito Adara muy tajante, abriéndose así un cisma entre la reina de los realities de Telecinco y la reina de América.