Alba Carrillo ha vuelto por todo lo alto a la televisión. La colaboradora de televisión, que salió de forma improcedene de Mediaset, ha encontrado un nuevo hogar lejos de 'Ya es mediodía' en el que expresarse, después de hacer estallar por los aires los medios con muchas de sus revelaciones.

Tras hacerse un hueco en TVE con su reciente participación en 'Bake Off: Famosos al horno', el concurso de la cadena pública que se emite en estos momentos, Carrillo ha recibido una oferta que no ha podido rechazar y sobre la que todavía no se ha pronunciado. Alba Carrillo será la nueva colaboradora de 'D Corazón'.

Lo ha confirmado la directora del programa, Eva Hernández, qiuen también ha dado el nombre de algunos nuevos colaboradores más: "Tendremos directores de revista: Jorge Borrajo; periodistas de corazón: Susana Jurado, Marina Bernal; tendremos también grandes personajes y personas que llevan trabajando en la crónica social durante muchos años como Josemi Rodríguez Sieiro. Ya no os voy a contar nada más".

Eva Hernández, directora del programa ‘D CORAZÓN’ desvela que habrá más colaboradores, entre las que estará Alba Carrillo. 🤩 pic.twitter.com/hr0YW9Vlyv — La 1 (@La1_tve) 15 de enero de 2024

Despido improcedente

Las cosas parecen empezar a cuadrar de nuevo para Alba Carillo. Hace solo unas semanas saltaba la noticia de que la productora de Ana Rosa y la colaboradora habían llegado a un acuerdo económico tras el sonadísimo despido. Ha pasado un año desde que la colaboradora inició acciones legales tras recibir la noticia, pero todo ha finalizado en mejores términos con un acuaerdo amistoso confidencial.

¿De cuánto dinero esamos hablando? Pues lo ùnico que se sabe es que se trata de una cifra de cuatro ceros de la que no podrán salir más detalles a la luz por el acuerdo firmado. De esta manera, termina el largo recorrido de Carrillo que, tras hacerse público su lío con Jorge Pérez, obtuvo como respuesta la puerta de atrás de Mediaset.

Nuevo programa en TVE

'D Corazón' aterrizará en la parrilla televisiva de la pequeña pantalla el próximo 20 de enero. Tal y como señala la página web de la cadena, se trata de "una versión extendida y renovada del clásico programa de Televisión Española ‘Corazón’" que tendrá como presentadores dos rostros icónicos en el panorama mediático: Anne Igartiburu y Jordi González.

El nuevo programa de corazón se emitirá los sábados y domingos que, en palabras de Anne Igartiburu: “Va a ser una franja de 90 minutos abierta, en directo y con un equipazo”. También se sumará al barco la gran Carmen Lomana, que será una de las colaboradoras principales del formato: “Este va a ser un programa de actualidad en el que se va a tratar no solo corazón, sino también las cosas que están pasando”.